Разбитые окна, палатки: как выглядит ЖК "Аккент" после пожара

Фото: Zakon.kz

1 августа 2023 года в жилом комплексе "Аккент" в Алматы произошел пожар. Жители выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня. Корреспондент Zakon.kz отправился на место происшествия, чтобы узнать, что происходит там сейчас.

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