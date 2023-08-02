Разбитые окна, палатки: как выглядит ЖК "Аккент" после пожара
Фото: Zakon.kz
1 августа 2023 года в жилом комплексе "Аккент" в Алматы произошел пожар. Жители выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня. Корреспондент Zakon.kz отправился на место происшествия, чтобы узнать, что происходит там сейчас.
Фото: Zakon.kz
По данным ДЧС города, горели электрические кабели с 1 по 16 этаж, огонь перекинулся на квартиры.
Фото: Zakon.kz
Всего из горящего дома эвакуировали более 200 человек.
Фото: Zakon.kz
В результате пожара пострадали 43 человека, одна женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью.
Фото: Zakon.kz
Перед домом установлено несколько палаток. Здесь работает оперативный штаб.
Фото: Zakon.kz
Часть дома все еще закрыта.
Фото: Zakon.kz
Жильцам разрешают зайти только для того, чтобы забрать свои вещи.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
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