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Разбитые окна, палатки: как выглядит ЖК "Аккент" после пожара

Разбитые окна, палатки: как выглядит ЖК "Аккент" после пожара Фото: Zakon.kz
1 августа 2023 года в жилом комплексе "Аккент" в Алматы произошел пожар. Жители выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня. Корреспондент Zakon.kz отправился на место происшествия, чтобы узнать, что происходит там сейчас.
Разбитые окна, палатки: как выглядит ЖК

Фото: Zakon.kz

По данным ДЧС города, горели электрические кабели с 1 по 16 этаж, огонь перекинулся на квартиры.

Разбитые окна, палатки: как выглядит ЖК

Фото: Zakon.kz

Всего из горящего дома эвакуировали более 200 человек.

Разбитые окна, палатки: как выглядит ЖК

Фото: Zakon.kz

В результате пожара пострадали 43 человека, одна женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью.

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Разбитые окна, палатки: как выглядит ЖК

Фото: Zakon.kz

Перед домом установлено несколько палаток. Здесь работает оперативный штаб.

Разбитые окна, палатки: как выглядит ЖК

Фото: Zakon.kz

Часть дома все еще закрыта.

Разбитые окна, палатки: как выглядит ЖК

Фото: Zakon.kz

Жильцам разрешают зайти только для того, чтобы забрать свои вещи.

Разбитые окна, палатки: как выглядит ЖК

Фото: Zakon.kz

Разбитые окна, палатки: как выглядит ЖК

Фото: Zakon.kz

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Разбитые окна, палатки: как выглядит ЖК

Фото: Zakon.kz

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Анастасия Московчук
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