Двух выпрыгнувших из окна ЖК "Аккент" во время пожара женщин перевели из реанимации
Специалисты уточнили, что двух женщин 35 и 19 лет перевели из реанимации в отделение.
"Состояние стабильное. Всю необходимую медицинскую помощь получают в полном объеме", – уточнили в Управлении здравоохранения города.
Также сказано, что ребенка, лежавшего в реанимации, перевели в отделение токсикологии.
"У остальных пострадавших состояние с улучшением. Троих планируют выписать завтра, и еще троих в субботу при стабильности состояния", – добавили в ведомстве.
1 августа 2023 года в Алматы в многоэтажном доме мкр. Аккент произошел пожар. Чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали из окон.
В результате пожара пострадали 43 человека, одна женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью.