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Двух выпрыгнувших из окна ЖК "Аккент" во время пожара женщин перевели из реанимации

Выпрыгнувших из окна ЖК "Аккент" во время пожара двух женщин перевели из реанимации Фото: akorda.kz
3 августа 2023 года алматинские врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в алматинском ЖК "Аккент", сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточнили, что двух женщин 35 и 19 лет перевели из реанимации в отделение.

"Состояние стабильное. Всю необходимую медицинскую помощь получают в полном объеме", – уточнили в Управлении здравоохранения города.

Также сказано, что ребенка, лежавшего в реанимации, перевели в отделение токсикологии.

"У остальных пострадавших состояние с улучшением. Троих планируют выписать завтра, и еще троих в субботу при стабильности состояния", – добавили в ведомстве.

1 августа 2023 года в Алматы в многоэтажном доме мкр. Аккент произошел пожар. Чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали из окон.

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В результате пожара пострадали 43 человека, одна женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью.

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