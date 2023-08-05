Все птицы в гости к нам: в Шымкенте прошла международная выставка голубей

Более трехсот голубеводов со своими питомцами приехали в Шымкент на выставку из городов Казахстана, а также Узбекистана, Кыргызстана. На центральной аллее Шымкентского зоопарка в присутствии сотен горожан состоялся необычный показ, сообщает Zakon.kz.

Шымкентский зоопарк и так не испытывает недостатка в посетителях, а сегодня, в субботу 5 августа, на центральной аллее просто не протолкнуться. По обе стороны аллеи выставлены клетки с необычайно красивыми голубями самых разнообразных цветов и видов. Хозяева птиц скромно теснятся позади клеток, занимая узкую полоску свободной земли.

Остаться равнодушным при таком собрании пернатых невозможно. Выбрать одного, пару или десяток самых-самых нереально. Потому и подхожу к владельцам птиц за разъяснениями и комментариями. Бекзат, сорока лет от роду, принес на выставку пару клеток с голубями. В одной – две пары местных голубей, узбекских двухчубых (их, кстати, самое большое количество на выставке. Необычайно красивая птица с чубом на голове и огромными "мохнатыми" из- за торчащих перьев лапками). Во второй – две пары голубей-шилохвостов, что приехали из Атырау. Бекзат 10 лет занимается голубеводством, а вот предпочтения какому-либо одному виду так и не отдал.

Фото: Zakon.kz

По соседству рядом с клетками со своими питомцами стоит Сухраб Мустафаоглу. Он с гордостью демонстрирует птиц, которым посвятил большую часть своей тридцатилетней жизни. Двадцать лет Сухраб разводит и ухаживает за голубями.

"Это северокавказские голуби, персы. У нас их называют "Бакинские". Родители этих голубей привезены из России, а на выставку я принес уже первое потомство", – показывает Сухраб результаты своего выхаживания.

На вопрос о том, трудно ли содержать птицу, молодой человек честно отвечает – да, трудно и затратно.

"Голубь – это очень красиво, хотя содержать сейчас очень дорого. Пара моих стоит около 50 тыс. тенге. Приходится покупать витамины по 10-15 тыс. тенге, лекарства по 8 тысяч. А пропаивать голубей нужно практически постоянно – летом, весной, осенью. Иначе нельзя. Птица без подкормки витаминами слабеет, падает "на ноги" и может погибнуть", – посвятил в секреты птицеводства Сухраб Мустафаоглу.

Марат Сейдазимов разводит узбекских двухчубых. Голуби для него и хобби и страсть, которой он заболел с детства. Разводили голубей братья, а потом, когда отец взял на выставку голубей – просто посмотреть, Марат навсегда прикипел к птице. И вот теперь уже сорок лет занимается голубями. И это несмотря на то, что птица может стоить от пятидесяти тысяч с неопределенной верхней планкой, которая может уходить и за миллион, и за полтора.

Фото: Zakon.kz

Голубей, как и всяких животных, выбирают в зависимости от собственных пристрастий. Это исключительно на любителя. Кому-то нравится форма чубов, кому-то игра птицы в воздухе. У декоративных видов оценивают чубы, носы, стойку. У летно-игровых (есть и такой вид) летные качества, умение и способность неоднократно "переворачиваться" (играть) в воздухе.

География, равно как и возраст участников выставки, удивляет. Шестидесятипятилетний Сергей Андреевич Коршиков к началу выставки приехал в Шымкент из Кентау. А это почти две с половиной сотни километров. Было трудно выбрать птиц для экспозиции – все достойны. Есть гладкие, перышки одно к одному. Эту породу в среде голубеводов называют "поляки". У них есть еще одно название "сороки". Особенностью этого вида является то, что, поднимаясь в воздух, они не играют, а только летают.

"У меня еще есть чубатые. Я их держу для красоты. Заниматься голубями – у нас дело семейное. И дедушка держал голубей, и отец был страстным голубеводом", – поведал о семейной традиции Сергей Андреевич.

С трудом протискиваясь среди огромного количества людей по аллее, невольно обращаешь внимание на мужчину средних лет, сидящего в инвалидной коляске. Выяснились совершенно удивительные вещи. Алимжан Паттаев, несмотря на физический недуг, разводит дома разные породы голубей – есть желтомраморные, сизые-полосатые, бакинцы, узбекские двухчубые.

Фото: Zakon.kz

"Содержать голубей – это у меня в крови. Я сам хотя нахожусь в непростом положении, но голуби меня лечат. Помогают преодолевать болезнь. Не было бы голубей – лежал бы дома в одном положении на кровати, а так голуби заставляют выходить, кормить, наблюдать за ними. Летных гоняешь, смотришь на них, свежим воздухом дышишь, становится легче. Могу жену отдать, но голубей нет", – говорит Алимжан, и в искренность его слов веришь.

Фото: Zakon.kz

Еще одна колоритная фигура на выставке – Чекризов Владимир Николаевич. Сейчас ему 71, а голубями занимается с 7 лет. Его голуби заметно отличаются от других своим видом.

"У моих выделяются выразительные глаза – линия от российского турмана. Я в течение 10 лет, как мы называем, колировал и паровал с узбекскими, добиваясь появления таких черт. Таких, как эти, у меня дома около 50 пар, а для них еще нужны кормильцы (специально выведенная порода голубей, чтобы кормить элитных голубей с маленькими клювами. Голуби – няньки). Короткоклювые могут 5-6, максимум, 10 дней покормить, а потом, когда нос становится массивным, расширяется, то голуби уже сами клевать не могут. А няньки кормят до конца, пока голубь не слетит", – рассказал Владимир Николаевич.

Казалось бы, все очевидно. Кто содержит дорогую птицу – к ним больше внимания, больше работы. Но ведь есть еще и другие стороны, не всегда хорошие. Так у маститого голубевода дважды подчистую украли всех голубей. А восстанавливать очень сложно. Потому что когда хочешь купить, это дорого, а когда хочешь продать, то продаются дешево. Да и не всегда действительно специалистов встретишь, которые знают особенности разведения и создания нового вида.

Фото: Zakon.kz

На аллее в ходе знакомства с голубеводами и их птицами встретился директор зоологического парка Нургазы Бухарбай, который рассказал, что подвигло к организации такого хлопотного мероприятия, как выставка.

"У нас в зоопарке небольшая коллекция голубей – всего два-три вида, и не таких элитных, каких мы сегодня могли видеть. В то же время у нас много посетителей, которым мы хотели бы показать большое разнообразие видов красивых птиц. Хотели бы выставку проводить ежегодно. Более того, планируем предоставлять постоянно действующую площадку, на которой голубеводы могли бы выставить свои питомцев. Я думаю, что это будет соответствовать целям нашего зоологического парка – популяризации животного мира", – поделился планами руководитель зоопарка.

А о том, что идея с выставкой, была одобрена горожанами и голубеводами, говорит хотя бы то, что изначально планировалось участие 100 заводчиков птицы, потом стало 200 и конечная цифра перевалила за 300. А победителей выставки ждут ценные призы.