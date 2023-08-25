Объятия с кенгуру и трапеза с бегемотом: в зоопарке Алматы прошла необычная акция

Удивительную встречу подарил зоопарк алматинцам: только сегодня можно было погладить животных и самому покормить их вкусняшками. Корреспондент Zakon.kz не упустил прекрасную возможность и перешагнул за металлическое ограждение.

Этот пресс-тур надолго запомнится журналистам. Ведь каждый с детства мечтал пообниматься с экзотическими животными. Однако по правилам и в целях безопасности это запрещено в зоопарках. Но в Алматы сегодня было исключение. Недавно из Израиля к нам привезли 20 кенгуру. Они оказались настолько миролюбивыми, что посетителям разрешили зайти в их вольер и погладить сумчатых.

"Из зоопарка Израиля, кенгурового центра "Австралия" поступили 20 особей кенгуру рыжего и серого видов. У нас эти животные были, но без пар. Теперь они сформированы. Остаток, в которых нет необходимости, мы передаем в другие зоопарки. В частности, Шымкент и Караганда забирают их". Заместитель директора по зооветеринарной части Агбай Ажибаев

Фото: Zakon.kz

Кенгуру оказались совсем не пугливыми, а напротив, любопытными. Они не только обнимались с гостями, но и играли, не желая их отпускать.

Фото: Zakon.kz

Но журналистов далее ожидала не менее увлекательная программа: кормление бегемотов. Полная корзина с арбузами и бананами быстро опустела. Ведь у самца Джамбо хороший аппетит. Заведующий отделом копытных животных Болатбек Махатов рассказал, что в день животное съедает 45 килограмм разных лакомств.

"Джамбо – спокойный парень. Как еду подносишь, так и стоит, разинув рот. За его зубками нужен хороший уход, поэтому чистим их регулярно", – говорит Болатбек Махатов.

Фото: Zakon.kz

А зоотехник Адил Канапин рассказал, что его половинка Лотти и дочь Глория содержатся отдельно, но по соседству.

"Глория родилась в мае. Мама ее хорошо опекает, заботливая она. До двух лет детеныш будет с родителями, потом придется их разлучать. Надеемся, что семья позволит ей жить дальше с ними, но во всяком случае передадим ее другим зоопаркам. Время покажет. А пока она кормится теми же продуктами, что и взрослые бегемоты, а еще подсасывает маму. Было интересно угадывать ее пол, потому что Лотти никого к ней не подпускает, наблюдая за камерами, по тому, как она ходит в туалет, определили, что это девочка", – делится Адил Канапин.

Фото: Zakon.kz

Агбай Ажибаев отмечает, что Глория – долгожданный детеныш. Бегемот 10 лет сидел без самки, ее привезли в 2018 году. Но лишь спустя пять лет у них проснулась любовь.

Фото: РСК Алматы

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В целом, в этом году в зоопарке родились 97 зверят 35 видов, если новеньких считать с рыбами, то их будет 360 (71 особь).

"Значимые рождения: пятнистый олень, европейская лань, декоративная коза, зебра чапмана, пони шотландская, колобуса вообще 20 лет ждали. Рождение носорога считается сенсацией в зоопарках. Мы свели их пару, все ждем. Слонов соединяем, но у них не получается, хотя живут больше 20 лет вместе". Заместитель директора по зооветеринарной части Агбай Ажибаев

Теперь получить приплод надеются от шимпанзе. Хотя Паша относится к Лоле, как к сестре, говорят в зоопарке.

"Здесь семь видов обезьян, 44 особи, из них шесть приплодов получили. Когда долго не было рождения колобуса, мы расспрашивали у мировых зоопарков и узнали, что в их рационе не хватает авокадо. Восполнили этот продукт, и действительно, получилось. Теперь ждем шимпанзе. 11-летний Паша три года сидел без пары. В этом году из Москвы привезли ему невесту, 21-летнюю Лолу. 10 дней было сложно, потому что этот вид животного достаточно агрессивный. Все же прижились. Но пока близко не подпускают друг друга. Самка на 10 лет старше, видимо, это влияет. Паша уважает Лолу, как старшую". Руководитель отдела приматов Шолпан Абдибекова

Фото: Zakon.kz

Некоторые журналисты посетили зоопарк с детьми, которые были в восторге от увиденного.

"От одного до 10 по этой шкале я люблю на все 10 зоопарк. Обычно за животными просто наблюдаем, а сегодня нас запустили к кенгуру, дали покормить бегемотов, жирафов, еще много других встреч нас ждет. Мне очень понравилось", – поделился впечатлениями 12-летний Серафим Пирогов.

Фото: Zakon.kz

Директор Алматинского зоопарка Серик Акылбыков рассказал, что в прошлом году привезли альпака из Краснодара, в этом году другой вид зебры завезли из Израиля. А на следующий год планируют поселить красную панду, сейчас ведутся переговоры с китайскими зоопарками.