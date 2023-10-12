Безопасно, светло и доступно: в Алматы продолжают приводить в порядок пешеходные переходы

В этом году в городе планируется отремонтировать 42 подземных и 49 надземных пешеходных переходов. При ремонте учтут пожелания местных жителей. Акимат обещает сделать их безопасными, хорошо освещенными, а также доступными для людей с ограниченными возможностями, сообщает Zakon.kz.

12 октября журналистам в ходе рабочего объезда руководитель аппарата акима города Алматы Бейбут Шаханов рассказал о проводимом ремонте некоторых пешеходных объектов, а также о запланированных работах.

"Всего в Алматы имеется 74 надземных и 56 подземных пешеходных переходов. Большую часть модернизируют в этом году. На следующий год запланированы строительно-монтажные работы на 5 надземных переходах. Переходы будут оснащены антивандальными светильниками, тактильными плитами и видеокамерами", – отметил руководитель аппарата Бейбут Шаханов.

На стадии завершения ремонтные работы подземного перехода в Наурызбайском районе, который находится возле городской больницы №7. Ремонт тут был начат еще в сентябре, а сдать объект планируют уже в конце октября. Районный акимат учел жалобы жителей на тусклое освещение, и теперь в переходе устанавливают современные энергосберегающие светильники.

Фото: Zakon.kz

Строители уже практически восстановили декоративную плитку из керамогранита. Аким Наурызбайского района Назира Тогизбаева отметила, что на финальной стадии строительства в переходе будут установлены видеокамеры, напрямую связанные с Центром оперативного управления полиции района.

"В акимат часто поступали жалобы, что в вечернее и ночное время суток проходить по переходу небезопасно. Люди без определенного места жительства распивали здесь алкогольные напитки, попрошайничали и приставали к прохожим. После ремонта эти проблемы должны уйти в прошлое. Кстати, стоит обратить внимание на то, что отделка перехода будет выполнена из антивандальных материалов", – сказала Назира Тогизбаева.

Аким Наурызбайского района рассказала, что фишкой этого перехода будет оформление. На входе в переход установят металлическое панно с изображением Калкаман батыра. Наведя смартфон на нарисованный штрих-код, можно будет узнать о биографии и подвигах прославленного героя. В ближайшее время в этом переходе планируется замена кровли и тактильных плит. Стоит отметить, что акимат отказался от использования низкокачественных стройматериалов.

Фото: Zakon.kz

При ремонте надземных переходов особое внимание уделяется комфортному передвижению маломобильных групп населения. Решение этого вопроса – установка специальных лифтов. К примеру, такой подъемник был установлен в надземном переходе на пр. Рыскулова – угол ул. Доспанова.

Фото: Zakon.kz

Кроме этого, в рамках капитального ремонта в этом переходе был проведен демонтаж существующих асфальтобетонных покрытий, восстановление декоративной плитки, восстановление водоотводных устройств.

Фото: Zakon.kz

Завершены работы по покраске металлических конструкций пролетных строений, опор, лестничных сходов, капитальный ремонт лифтов и подъемников, замена кровли, благоустройство прилегающей территории. На сегодняшний день основные ремонтные работы на этом объекте закончены.

Фото: Zakon.kz

Тем временем на надземном переходе по ул. Саина угол пр. Райымбека только идет разработка ПСД на проведение капитального ремонта. В проекте предусматривается замена асфальтного покрытия на плиты с установкой системы автоматического обогрева пола, поменяют элементы кровли и лифтового оборудования, обновят освещение и установят камеры видеонаблюдения.

Фото: Zakon.kz

Работа по созданию инклюзивной среды на пешеходных переходах для комфортного передвижения лиц с особенными потребностями будет продолжена. Сейчас на 74 надземных и 56 подземных пешеходных переходах имеется 87 подъемников и 93 подъемных платформы, из них:

51 лифтовое сооружение и 33 подъемных платформы исправны, работают в штатном режиме; ­по 34 лифтовым сооружениям и 38 подъемным платформам ведутся работы со сроком завершения до конца текущего года. Оставшиеся два подъемника не работают, акиматом Жетысуского района планируется отремонтировать их в 2024 году.

В целом, на модернизацию пешеходных переходов в Алматы было выделено порядка 1,9 млрд тенге.