На надземном пешеходном переходе в Семее начали устанавливать лифт

На надземном пешеходном переходе по ул. Мухаммедханова начали устанавливать новое лифтовое оборудование, сообщает Zakon.kz.

Особенность этого перехода в том, что он находится возле школы №6. Так, по информации пресс-службы городского акимата, в связи с начавшимися ремонтными работами данный надземный пешеходный переход будет закрыт до 5 ноября.

"Рекомендуем использовать светофор на пересечении ул. Ибраева и Мухаммедханова или пешеходный переход возле Арбата на ул. Чайжунусова". Пресс-служба акимата города Семей

А в Алматы на участках пр. Назарбаева и ул. Кажымукана стартуют дорожно-ремонтные работы.