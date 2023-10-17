Челлендж в поддержку национального искусства запустили студентки из Кызылорды

Уникальная возможность увидеть всю красоту казахских национальных украшений для волос прямо на улицах выдалась жителям Кызылорды. Студентки госуниверситета имени Коркыта-ата запустили уникальный челлендж, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Девушки ходят на занятия и блистают на улицах казахскими традиционными украшениями для волос.



"Наши девушки украсили себе волосы казахскими украшениями, такими, как шашбау, шолпы, шекелик, и призывают всех казахстанок носить повседневно эти ювелирные изделия, пришедшие к нам со стародавних времен. В идеале, конечно, необходимо создать моду на них, ведь мода - часть культуры, искусства, а настоящее искусство вечно", - сообщили корреспонденту в университете.

Фото: Zakon.kz/пресс-служба вуза

Фавориты среди казахских "головных" украшений для девушек, конечно, это шолпы, подвески, которые крепятся к концам косичек. Про шолпы говорят "звенящие", ибо раньше их принято было дополнять колокольчиками. Эти украшения могут быть простыми, например, как ремешки с бусинками, или с монетками, так и настоящими произведениями ювелирного искусства. В зависимости от металла и камней, которые используют мастера для изготовления шолпы, эти украшения называют алтын шолпы - золотые, күміс шолпы – серебряные, маржанды – с кораллом, меруерттi – с жемчугом, ақықты – с агатом. Кстати, шолпы из золота и серебра называют шаштенге, где шаш – это волосы, тенге – деньги.

Фото: Zakon.kz/пресс-служба вуза

Сейчас среди молодежи популярны шашбау – ленты для кос. Вариаций их создания и применения множество. Шашбау могут быть украшенными драгоценными камнями, с бусинками на длинной толстой серебряной нити, из вышитой дорогой ткани, из шнурка с нашитыми монетками. Шашбау обычно вплетают в косы, но можно их носить и как "ободок".

"Шашбау раньше, даже еще в советские времена, в дальних аулах и на скотоводческих отгонах были, пожалуй, единственным и всегда доступным украшением, так как их могла себе сделать любая девушка – из лент, монет, красивых камешков, лоскутов ткани, кожи. Но именно потому, что интерпретаций шашбау в связи с простотой их исполнения в быту великое множество, эти украшения живы и сейчас, и не просто живы, а снова необычайно популярны", - рассказывает пенсионерка из Кызылорды Шолпан Марсалинова.

Фото: Zakon.kz/пресс-служба вуза

Реже носят в нынешнее время девушки шекелик – казахские височные украшения, которые прикрепляют традиционно либо к головному убору, либо прямо к волосам. Этот древний аксессуар имеет многочисленные звенья, сделанные из металлических пластин разных размеров и конфигурации.





"Все, что касается популяризации, сохранения, развития казахского национального искусства, тем более, когда этим занимается молодежь, весьма ценно. Во-первых, работы наших казахстанских мастеров, изготавливающих традиционные женские украшения, ценятся во всем мире, и в Америке, и в Европе. Эти работы для них - "иностранный эксклюзив", роскошь, а наши девушки, женщины имеют возможность носить эту красоту каждый день, и это надо делать. Во-вторых, традиции украшать волосы живы, потому что связаны с преемственностью поколений, модой, желанием подчеркнуть статус, если речь идет о дорогих украшениях. То, что казахстанцы гордятся своей культурой, искусством, бесспорно. У нас в этой сфере великое наследие и большое настоящее. И у таких челленджей, что запустили студентки, большая, на самом деле, миссия – нести искусство в массы, побудить других людей быть ближе к искусству, культуре, истории страны", - считает историк, заслуженный краевед, ремесленник из Сырдарьинского района Кызылординской области Жанибек Маханбет.

В современной жизни все это снова входит в обиход, в том числе на принципах казахстанского патриотизма и желании казахстанок показать свою идентичность.

