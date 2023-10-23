Искусство портрета: как художница из Костаная пытается передать связь поколений и семейные ценности

В Костанае открылась персональная выставка молодой художницы Екатерины Артемьевой с емким названием "Мы". В экспозиции представлены художественные портреты людей, которых ей доводилось встречать в своей жизни или читать о них.

Как через искусство автор пытается передать связь поколений и привить семейные ценности детям и молодежи, наблюдал корреспондент Zakon.kz.



В своем произведении "Мы" Евгений Замятин писал, что человек как роман: до самой последней страницы не знаешь, чем кончится, иначе не стоило бы и читать... Так и работы Екатерины Артемьевой вызывают самые противоречивые эмоции.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

В экспозиционном зале отдела изобразительного искусства Костанайского областного историко-краеведческого музея представлены 43 творческие работы автора в жанре "портрет". Картины написаны цветными и простыми карандашами, гуашью, акварелью, пастелью, акрилом и маслом.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Как вспоминает сама Екатерина, еще учась в институте, она открыла для себя "магию портрета", возможность передать "маленькую жизнь", эмоцию в человеческом образе. Написание портретов так сильно увлекло художницу, что это стало одним из определяющих в ее творчестве. Хотя первые портреты она начала рисовать еще в четыре года, где в качестве натурщиков выступали родные. Затем была Школа искусств в родном селе, обучение в Костанайском педагогическом институте и магистратура в Екатеринбурге. Теперь как педагог художественного образования она преподает изобразительное искусство студентам.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"Катюша с детства очень любила рисовать, поэтому родители отдали ее в районную Школу искусств. Она всегда была очень любознательной, много читала, рисовала, училась на отлично. Она постоянно участвовала в различных конкурсах, мероприятиях, завоевывала призовые места. Наша Катя – трудяга. В свободное от преподавательской деятельности время она читает или рисует", – поделилась бабушка художницы Роза Бекенова, которая специально приехала на открытие выставки за сотню километров из Аулиеколя в Костанай.

Среди зрителей на мероприятии было много молодежи: так студенты пришли поддержать своего преподавателя и заодно оценить ее творчество. Многие из них не только внимательно изучали картины, но и снимали на телефон.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Среди портретов наших современников – стариков, рабочих, студентов – есть исторические личности региона. Например, Ахмет Байтурсынов и его супруга Бадрисафа. Все образы объединяет одно емкое название "Мы".

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"Почему я выбрала для себя главным направлением именно портрет, даже не могу однозначно ответить на этот вопрос. Вокруг очень много интересных людей, хочется показать какую-то их индивидуальность. И чем труднее работа, тем интереснее ее писать", – призналась Екатерина.

Много среди представленных работ портретов людей старшего поколения, причем, глядя на них в зависимости от сюжета, испытываешь то радость, то грусть. Именно такие эмоции несут сами картины. По словам художницы, через такие портреты она старается поднимать социальные темы, передать детям и молодежи важность семейных ценностей и уважения к старшему поколению.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"Я достаточно долго шла к тому, чтобы выставить именно эти работы. И главный акцент был на эмоциональной составляющей, которую должна вызвать каждая работа у человека, который на нее посмотрит. Радость, восторг или грусть. Очень хотелось показать мир в образе каждого героя картин", – поделилась художница.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Написание портрета – дело не из легких, но этим и интересен данный жанр Екатерине Артемьевой. И главное, сделать не точную копию внешности человека, а передать его настроение и сделать картину "живой", вызывающей эмоции.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"На своей выставке автор передает важные семейные ценности, которые являются основой для формирования крепкой и счастливой семьи. Главная ценность, которую можно увидеть в ее работах, – это любовь и забота о близких. На холстах отражены моменты семейной поддержки. Она показывает, что любовь и забота – это основа для создания гармоничных отношений внутри семьи", – отметила студентка Марина Ахметова.

Еще одна ценность, которую передает художница подрастающему поколению, – это уважение и терпение. Она показывает, что важно слушать друг друга, быть терпимыми к различиям и находить компромиссы, чтобы сохранить гармонию в отношениях.

"На выставке отображены и семейные традиции, и общие цели. Автор показывает, что семейные традиции и общие цели сплачивают семью, создают единство и укрепляют взаимоотношения, как важно быть рядом друг с другом", – сказала жительница Костаная Вера Семенова, пришедшая на выставку.

По мнению искусствоведа и заведующей картинной галереи Саи Калиновой, несмотря на молодость, у Екатерины получилось через портреты передать теплоту семейных отношений, заботу родных друг другу людей, важность простых, но в то же время таких необходимых качеств, как поддержка и понимание.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Все эти ценности, которые передает художница Екатерина Артемьева на своей выставке, являются основой для счастливой и крепкой семьи. Она показывает, что любовь, уважение, терпение, семейные традиции, общие цели, доверие и поддержка – это то, что делает семью сильной и способной преодолевать все трудности, которые могут возникнуть на пути.