Стрельба, окопы и бронетехника: как новобранцы готовились к военной службе

На полигоне Илийский в Алматинской области для десантников, призванных этой осенью на службу в Вооруженные силы РК, проходят завершающие этапы адаптации к воинской службе. О том, как проходили учения и насколько сложно было ребятам справиться с поставленной задачей, в материале Zakon.kz.

Молодое пополнение десантно-штурмовых войск, прибывшее на службу этой осенью, уже выполнило стрельбы из АК-74 и первые марш-броски. Последнее и самое сложное испытание, которое они прошли, – это метание учебной гранаты по бронетехнике из окопа. Подобные тренировки позволяют не только отработать боевые навыки, но и дают хорошую психологическую подготовку, помогая преодолеть страх перед тяжелой бронетехникой.

Фото: Zakon.kz

Первая часть упражнения заключается в прохождении полосы препятствий. Перед тем, как добраться до окопа, боец должен быстро проползти по- пластунски под колючей проволокой. Для того, чтобы эта задача казалась не такой уж простой, офицеры-инструкторы добавляют немного сложностей – дымовую завесу, а иногда и выстрелы из холостых патронов.

Фото: Zakon.kz

Действуют бойцы в составе небольших тактических групп из трех человек. У каждого в этой "тройке" своя роль и задача. К примеру, один боец контролирует сектора обстрела условного противника, пока двое его товарищей преодолевают расстояние под "колючкой". Другой военнослужащий прикрывает своих сослуживцев, пока те занимают позицию в окопе, а третьему отведена роль наблюдателя за приближающейся техникой.

Фото: Zakon.kz

После того, как все военнослужащие залягут в окопах и командиры подразделений убедятся в том, что все заняли позицию правильно, офицеры подают команду экипажу БТР-80. Задача водителя броневика – проехать так, чтобы колеса бронеавтомобиля не задели солдат, которые находятся на огневых точках.

Фото: Zakon.kz

Десантники в свою очередь должны пропустить БТР через свои окопы и забросать его тыл гранатами. Возможно, это только звучит легко, а в реальности психологически сложно находиться в небольшом окопе, когда над тобой проезжает многотонная машина, а затем еще и поразить ее учебным снарядом.

Фото: Zakon.kz

Однако все 250 новобранцев, проходящих подготовку на военном полигоне, с поставленной задачей справились.

"Ребята показали отличный результат в тренировке. Все они горят большим желанием служить в десантно-штурмовых войсках. Сейчас они пока только начинают познавать тонкости военного дела, и эта учеба продолжится на протяжении всего срока срочной службы", – рассказал начальник сбора молодого пополнения десантно-штурмовых войск подполковник Бахытжан Киргизалиев.

Фото: Zakon.kz

Сами военнослужащие признаются, что для них этот день запомнится на всю жизнь.

"Я сам пришел в военкомат сразу после школы с просьбой отправить меня служить в ДШВ. Но меня призвали только после окончания колледжа. После армии я планирую поступить в военно-летное училище. Хочу стать летчиком-истребителем. Сегодня я сделал еще один шаг к исполнению своей мечты. Сегодня я сделал еще один шаг к небу", – рассказал Дмитрий Сулейменов.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что подобные занятия на полигоне всегда проводятся с соблюдением мер безопасности. Сержанты и офицеры требуют от срочников четкого выполнения правил и инструкций. Выезд на тренировочный полигон невозможен без обязательного сопровождения военных санинструкторов.

Фото: Zakon.kz

Обкатка бронетехникой – заключительный этап курса молодого бойца. 29 октября новобранцы десантно-штурмовых войск будут приведены к военной присяге. А после, уже через два- три месяца, десантники совершат свои первые прыжки с парашютом.