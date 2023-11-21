Уникальный мужской хор "Княжичи" готовит новую концертную программу для алматинцев

Зрители не желают отпускать со сцены единственный профессиональный мужской хор "Княжичи", прося новые концерты. В скором времени их пожелание будет исполнено, анонсировали артисты. Корреспондент Zakon.kz расскажет, где и когда казахстанцы смогут насладиться уникальными голосами.

Третий концерт за год даст уже полюбившийся многим профессиональный мужской хор. Он пройдет 3 декабря в 18:00 в зале Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы на проспекте Абылай хана, 83 в Алматы. Все благодаря многочисленным просьбам зрителей, которые в восторге от талантливых исполнителей и их художественного руководителя Сергея Редькина.

"В июне и октябре "Княжичи" дали концерты. Адреналин как у исполнителей, так и у зала был мощнейший. Слушатели сопровождали каждую композицию бурными овациями, нас не хотели отпускать со сцены. Все прошло на "ура". Люди просят еще концерт. Мы с удовольствием его организовываем, и интерес к нему ощущается по тому, как активно распродаются билеты", – сказал дирижер Сергей Редькин.

Фото: предоставлено мужским хором "Княжичи"

На последнем концерте артисты удивили зрителей, представив редкие и забытые казахские песни в современной обработке композитора Галымжана Берекешева, такие как "Гул Алматы", "Отан Ана" и "Құсни Қорлан". Особый восторг вызвало казачье творение: "Не для меня", "Когда мы были на войне", "Конь" и "Позови меня тихо по имени". В этот раз организаторы обещают не менее увлекательное и интерактивное шоу.

"Был страх перед тем, как выходить на сцену. Но слушатели показали, что музыка, которую мы исполняем, очень востребована. Мы ориентируемся прежде всего на запросы казахстанцев. Вносим в программу именно то, что находит отклик в их сердцах. Думали, казачьи понравится лишь небольшой части аудитории, а их в голос напевали вместе с нами. Без преувеличения, внимание было заострено к музыке в обработке Галымжана Берекешева, она была разнообразная: патриотичная, задорная и шуточная. Эффектность придала им техника битбокс. 3 декабря не менее удивим зал, как можно больше разнообразим программу". Сергей Редькин

Фото: предоставлено мужским хором "Княжичи"

В хоре 18 молодых профессионалов. У мужских голосов редкое звучание с общим диапазоном более трех октав. В их числе 34-летний солист оперы Азамат Малышов. Он рассказал, что его талант заметили еще в школе. Начинал артист с эстрады, потом перевелся в консерваторию.

"Я рос в Костанайской области, там разговоров о классической музыке не было. Для меня она была некой загадкой. Сначала не мог разобраться с ней, потом вовсе не нравилась. Но со временем втянулся и сейчас не представляю себя без классической музыки, без оперы, без произведений высокого уровня". Азамат Малышов

Фото: предоставлено мужским хором "Княжичи"

Параллельно с мужским коллективом Азамат работает в качестве артиста в оперном театре, поэтому хоровая музыка для него не нова.

"До концерта обычно желают просто удачи, а после очень много поступает отзывов. Люди благодарят, говорят, что обязательно придут на следующий вечер. Слова их подтверждаются. Сейчас продажи идут неплохо, для нас это комплимент. Приятно, что для людей хор – не одноразовое зрелище, а место, куда возвращаются, чтобы насладиться качественной живой музыкой. Мы все время ищем что-то новое, как заинтриговать посетителя. Тем временем придерживаемся золотого стандарта, несильно бросаемся в попсу, но и не грузим его унылыми произведениями". Солист мужского хора "Княжичи"

Фото: предоставлено мужским хором "Княжичи"

Сергей Редькин отмечает, что давно назревшая идея создания мужского хора в Казахстане удачно реализована и переживает лучшее историческое время.

"С обретением независимости нашей республики многие музыканты хотели создать настоящий мужской хор. Частично воплотить идею удалось, ведь есть военный хор при МВД в Астане, есть мужской хор при митрополите Александре в Алматы. Но наша тематика немного отличается, поскольку наш хор профессиональный и универсальный". Дирижер

Фото: предоставлено мужским хором "Княжичи"