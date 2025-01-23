Мужской хор "Княжичи" готовится к большому концерту в Алматы

Единственный в Казахстане мужской хор "Княжичи" продолжает покорять казахстанцев голосами. Уникальный ансамбль активно готовится к концерту, который состоится 9 февраля в Алматы. Певцы исполнят композиции, с которых они начали свой творческий путь. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Мужской коллектив "Княжичи" состоит из профессиональных вокалистов. В его состав входят солисты Государственного театра оперы и балета имени Абая, певцы Государственной хоровой капеллы имени Б. Байкадамова, преподаватели консерваторий и музыкальных колледжей.

Профессиональный казахстанский мужской хор "Княжичи" уже неоднократно доказал, что хоровое исполнительство стало более прогрессивным, и занял должное место в культурной среде нашей страны. Особое звучание мужских голосов, уникальный состав общим диапазоном более трех октав, точный строй, фантастические по своим возможностям и редкие голоса этого коллектива не оставляют никого равнодушным.

Голоса "Княжичей" популярны не только в Казахстане. В прошлом году отечественные исполнители блестяще выступили на музыкальном фестивале в Красноярске, а в этом году певцов ждут с сольным концертом в Москве.

Певцы постоянно обновляют список композиций и прислушиваются к запросам аудитории, а также при выборе ориентируются на слушателей разных возрастов. В репертуаре " Княжичей" немало популярных современных мелодий, народных казачьих песен и казахских произведений, таких как "Гул Алматы", "Отан Ана" и "Құсни Қорлан".

Руководитель коллектива Сергей Редькин отметил, что на этот раз репертуар собран из тех композиций, с которых артисты начали свой творческий путь.

"Концерт, который пройдет 9 февраля, будет полностью состоять из шедевров русской народной песни, казачьей песни, а также песен русских и советских композиторов. Помимо нашей основной программы будут новинки, например "Во кузнице", "Песня о далекой Родине", "Вниз по матушке по Волге", "Жди меня", "Лебединая верность" и другие", – рассказал дирижер хора и музыкальный руководитель Сергей Редькин.

Кроме этого хор исполнит такие популярные песни, как "Позови меня тихо по имени", "Конь" Игоря Матвиенко, народную песню "Ой, мороз, мороз" в обработке Андрея Полторухина. В программе также будут старинные казачьи песни "Не для меня придет весна" и народная композиция "Когда мы были на войне" в исполнении Азамата Малышова и Евгения Ерёмичева.

Концерт в Алматы пройдет 9 февраля в ТЮЗе имени Наталии Сац. Приобрести билеты на выступление мужского хора "Княжичи" можно тут.