Сезон кимчи в разгаре: как посолить и чем заменить ингредиенты

50 кг пекинской капусты засолили активисты областной Ассоциации корейцев и прихожане корейской церкви в Кызылорде. Они показали мастер – класс всем желающим научиться делать кимчи – самое популярное блюдо корейской кухни.

Как правильно засолить, чем заменить при необходимости тот или иной ингредиент, сколько можно хранить кимчи, узнал корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал руководитель ассоциации Денис Пак, подобное мероприятие -массовая засолка капуты - у них в центре уже многолетняя традиция. В следующем году она будет более масштабной и на нее пригласят больше горожан.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Солить капусту и делать из нее кимчи – процесс увлекательный и есть много нюансов, как правильно это сделать. Начнем с того, что капусту нужно подготовить к засолке, хорошо промыть, разрезать на две части вдоль, и опустить в соленую воду. Так как мы солим много, укладываем ее рядом в бочку, и сверху ставим гнет. На следующий день проверяем – если все листья мягкие, легко сгибаются, можно солить. Листья хорошо промываем, складываем друг на друга наши полукочаны. Далее намазываем обильно перечной пастой, которую мы готовим заранее сами. Для этого перекручиваем болгарский красный перец и красный горький перец с чесноком и солью. Этой смесью натираем каждый листочек капусты. Когда все готово, складываем все капусты друг на друга и оставляем в бочке, сверху ставим гнет", — говорит Денис Пак.

Как рассказывает руководитель центра, местные корейцы готовят кимчи по рецептам своих бабушек, которых после 30-х годов (годы репрессий) депортировали в Казахстан из Дальнего Востока. С того времени рецепты передаются и не меняются. В Корее же готовят более 100 видов кимчи. Есть целая неделя, когда по всей стране массово готовят кимчи. Там его делают немного по- другому, чем у нас. Оно популярно и любимо народом и занесено в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

А эксперт по корейской кухне Роза Пак знает немало рецептов, в которых кимчи делают не только из пекинской капусты.



Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Кимчи можно делать и зимой, и летом. Многие думают, что его можно готовить только из пекинской капусты, но это не так. Если ее нет, берите белокочанную и делайте из нее. Летом можно делать даже из огурцов, из редьки, из зеленого лука, из, как я уже сказала, белокочанной капусты. У каждой хозяйки свой рецепт, который ей достался от бабушки, мамы. Но есть одно общее правило - кимчи не делается без самодельной пасты из перцев. Я ее делаю так - смесь из красных перцев солю, перчу, добавляю чеснок, сухую кинзу. Если солить кимчи как в Южной Корее, то к этим ингредиентам добавляют рыбью выжимку или рисовую муку. В процессе приготовления в кимчи можно добавлять также листья редиса, лобы (зеленая редька – прим. автора), редис, огурцы, баклажаны и другие овощи", - сказала Роза Пак.

Эксперт рассказывает, что у нее есть рецепт летнего кимчи из белокочанной капусты. Он прост.

"Капусту режем или шинкуем на корейской терке, солим, немного перетираем. Морковь шинкуем на корейской терке. Перец болгарский и стручковый горький нарезаются тонкой соломкой. Укроп и кинза свежие мелко нарезаются. Для вкуса и цвета прибавляю к моркови с капустой приправу из свежих перцев. Все смешиваю, после добавляю воду с сахаром. Накрываю крышкой и гнетом. На следующий день убираю в холодильник", — говорит Роза Пак.

Со своими учениками Роза Пак еще делится и рецептом одного из видов зимнего кимчи – жареного с мясом. Для этого кимчи жарится с луком, потом к нему добавляется мясо, нарезанное тонкими полосками.

Хранить, по словам эксперта, кимчи можно всю зиму – в деревянной бочке, в пластмассовой таре для пищевых продуктов, есть те, кто хранит его в обычных 5-литровых баклажках. Но нужно прохладное место. Тогда оно не испортится. Если солите его немного, то идеальный вариант хранения – трехлитровые стеклянные банки. Их нужно плотно набить кимчи и закрыть обычными капроновыми крышками. И поставить в холодильник. Одно "но" - кимчи быстро съедается, поэтому ненадолго задержится в холодильнике.

В целом это полезная еда, так как ферментированные овощи приносят пользу, а здоровая еда, по утверждению диетологов, должна содержать ферментированные продукты. К тому же в кимчи много витамина С, железа, магния, калия и других полезных веществ. Готовить его, как оказалось, не трудно, главное – делать правильно. Сейчас январь - самый разгар засолки кимчи, так как у многих хозяек она уже заканчивается, а сейчас можно засолить новые партии этих вкусных солений. По рецептам, которыми выше поделились эксперты, любой с легкостью сможет приготовить вкусное, полезное и самое популярное блюдо корейской кухни.