Советы

Что будет, если спать на слишком короткой кровати, объяснил ортопед

Фото: freepik
Сон на слишком короткой кровати может вызывать напряжение в мышцах, боли в спине и ухудшение качества сна. Ортопед объяснил, что вынужденные позы во сне мешают полноценному расслаблению и со временем могут усиливать проблемы с позвоночником и суставами, сообщает Zakon.kz.

Слишком короткая кровать может привести к хроническому дискомфорту и ухудшению качества сна. Об этом порталу "Доктор Питер" рассказал травматолог-ортопед Кирилл Керимов.

По его словам, если человеку не хватает длины, он вынужден поджимать ноги, спать по диагонали или ограничивать движения. Из-за этого мышцы хуже расслабляются, появляется утренняя скованность, напряжение в шее и пояснице. У людей с проблемами спины или суставов симптомы могут усиливаться.

Эксперты отмечают, что положение тела во сне влияет на нагрузку на позвоночник, а качество спальной поверхности – на комфорт и восстановление.

Оптимальная длина кровати – с запасом: человек должен свободно вытягиваться. Распространенные размеры – 190, 203 и 213 см. Первый вариант чаще подходит детям и невысоким взрослым, второй – универсальный, третий – для высоких людей.

Особенно чувствительны к нехватке длины те, кто спит на спине или животе, – в этих позах ноги обычно вытянуты. Тем, кто часто ворочается, также требуется больше пространства.

На то, что кровать мала, могут указывать не только свисающие стопы. Среди признаков – частые пробуждения, ощущение зажатости в пояснице, невозможность полностью выпрямить ноги и более комфортный сон на другой кровати.

Врач подчеркивает: кровать должна соответствовать телу. Если человек регулярно спит в вынужденной позе, это сказывается либо на качестве сна, либо на самочувствии утром.

Ранее ученые пришли к выводу, что яркие сновидения могут улучшать качество сна.

Айсулу Омарова
