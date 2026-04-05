Что будет, если спать на слишком короткой кровати, объяснил ортопед
Слишком короткая кровать может привести к хроническому дискомфорту и ухудшению качества сна. Об этом порталу "Доктор Питер" рассказал травматолог-ортопед Кирилл Керимов.
По его словам, если человеку не хватает длины, он вынужден поджимать ноги, спать по диагонали или ограничивать движения. Из-за этого мышцы хуже расслабляются, появляется утренняя скованность, напряжение в шее и пояснице. У людей с проблемами спины или суставов симптомы могут усиливаться.
Эксперты отмечают, что положение тела во сне влияет на нагрузку на позвоночник, а качество спальной поверхности – на комфорт и восстановление.
Оптимальная длина кровати – с запасом: человек должен свободно вытягиваться. Распространенные размеры – 190, 203 и 213 см. Первый вариант чаще подходит детям и невысоким взрослым, второй – универсальный, третий – для высоких людей.
Особенно чувствительны к нехватке длины те, кто спит на спине или животе, – в этих позах ноги обычно вытянуты. Тем, кто часто ворочается, также требуется больше пространства.
На то, что кровать мала, могут указывать не только свисающие стопы. Среди признаков – частые пробуждения, ощущение зажатости в пояснице, невозможность полностью выпрямить ноги и более комфортный сон на другой кровати.
Врач подчеркивает: кровать должна соответствовать телу. Если человек регулярно спит в вынужденной позе, это сказывается либо на качестве сна, либо на самочувствии утром.
