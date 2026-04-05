#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
470.46
543.1
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
470.46
543.1
5.86
Советы

Кому звезды советуют действовать, а кому – притормозить: гороскоп на 5 апреля

молодожены, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2026 09:18 Фото: pixabay
Звезды сегодня подталкивают одних к решительным действиям, а другим советуют притормозить и все обдумать. День пройдет под знаком споров, сомнений и упорства, но у многих появится шанс укрепить позиции – в работе, финансах и личной жизни, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня в душе Овна проснется не только великий стратег, но и великий тактик. Даже не думайте отговорить его от каких-либо задумок – только неприятности наживете. Все, что Овен задумал сегодня, он будет стремиться осуществить любым возможным для него способом (в том числе и идя по головам). И выслушивать чужие возражения в этот день в его планы не входит ни капельки.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня Телец может испытывать серьезные сомнения, мешающие ему принять какое-то важное для себя решение. Впрочем, если из-за этого Телец покажется кому-то излишне нерешительным, то зря. Просто звезды гороскопа сегодня склоняют его тщательно взвешивать каждый свой шаг. Зато когда решение будет принято, то от сомнений не останется и следа, а любые попытки заставить Тельца свернуть с выбранного им пути ни к чему не приведут.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецы будут склонны проявлять недюжинное упорство – причем по любому, даже самому незначительному, поводу. Переспорить или переупрямить их в этот день будет трудно, да, в сущности, и не нужно. Скорее всего, уже через день-другой причина спора покажется самим Близнецам мелкой и смехотворной. Так что стоит ли из-за этого ломать копья? А вот заслужить репутацию вздорного спорщика сегодня очень даже легко.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Рак может испытывать определенное недовольство своим статусом. Впрочем, недовольство это будет не острым, тем более, что дела обещают в целом идти неплохо. Просто раз за разом у Рака может возникать желание упрочить и улучшить свой имидж в глазах окружающих. В этот день у Рака действительно будет шанс получше зарекомендовать себя в глазах начальства. Ну, и в глазах противоположного пола выставить себя в выгодном свете возможность тоже будет.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня у Льва вполне может обостриться материнский (ну, или отцовский) инстинкт. Неудивительно, если в течение дня вам будут неоднократно приходить в голову мысли о продолжении рода и укреплении отношений с любимым человеком. В этот день у Льва есть шанс вывести свои отношения на новый уровень: принять решение о том, чтобы создать семью или завести ребенка. Ну а если Лев сегодня хочет просто себя порадовать, можно принести в дом котенка или хомячка.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Дева из одного только спортивного интереса готова будет упорно доказывать окружающим любую свою мысль, какой бы вздорной она ни была. Вступать с ней по этому поводу в споры – занятие абсолютно пустое, тем более что через полчаса Дева с тем же пылом может начать доказывать совершенно обратное. Ну а самой Деве этот день лучше провести в общении с детьми или подростками. Вот уж кто будет способен слушать ее рассуждения, разинув рот.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весы будут упорно идти к своей цели, особенно если эта цель похожа на пачку денежных купюр. Даже не пытайтесь уговорить Весы отступиться от своих замыслов – они воспримут это как неудачную шутку. А если и отступятся, то только лишь для того, чтобы подойти к своей цели с другой стороны. В любом случае, сегодня у Весов велики шансы основательно улучшить свое финансовое положение.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпион готов будет извиваться ужом, лишь бы только убедить окружающих в своей правоте. Другой вопрос, зачем это Скорпиону нужно? Не лучше ли потратить эту энергию на достижение реальных целей? А уж если сегодня и доказывать что-то окружающим, то лучше не свою правоту, а свою незаменимость. И не кому попало, а начальнику, от которого зависит карьера и зарплата.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрелец может с удивлением обнаружить в себе необычную гибкость и дипломатичность. Со стороны это может даже показаться уступчивостью и нежеланием отстаивать свою позицию. Но не тут-то было! Если Стрелец сегодня и согласится с чужим мнением, то сделает это исключительно для того, чтобы отделаться от оппонента. Поступит же он все равно по-своему.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня день у Козерога может пройти в бесконечных разговорах и дискуссиях ни о чем. И не то чтобы Козерогу было жизненно важно доказать какие-то из своих мыслей. Скорее, делаться это будет из простого спортивного интереса. Сегодня Козерог готов азартно доказывать любую бессмыслицу, в которую и сам не особенно верит. По этой причине спорить с ним в этот день – дело пустое.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня день у Водолея обещает пройти под знаком повышенной активности и деловитости. Больше того, своей собственной активности Водолею покажется недостаточно, поэтому он сделает все, чтобы как-либо запрячь в свои дела окружающих. Главное, не делать этого слишком прямолинейно, чтобы окружающие ничего не заподозрили и не отказались надевать на себя ваш хомут.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбам неплохо будет больше времени посвятить общению с детьми. Если своих детей нет, не беда: вполне подойдут младшие братья, сестры, племянники, ну или на крайний случай – соседские малыши. Даже если такое общение не принесет никакой конкретной пользы, сегодня оно наполнит Рыб зарядом позитивной энергии. А разве этого мало?

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

Ранее астрологи назвали главных счастливчиков грядущей недели.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: