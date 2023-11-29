В Астане продлили время работы общественного транспорта

Фото: Instagram/cts_kz

Ради болельщиков футбола в Астане продлят время работы автобусных маршрутов. Правда, как отметили в транспортной компании CTS, это случится только 30 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

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