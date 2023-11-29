В Астане продлили время работы общественного транспорта
Фото: Instagram/cts_kz
Ради болельщиков футбола в Астане продлят время работы автобусных маршрутов. Правда, как отметили в транспортной компании CTS, это случится только 30 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.
В компании уточнили, что изменится время работы десяти маршрутов.
"Уважаемые любители футбола! 30 ноября в 21:30 на стадионе "Астана Арена" состоится матч столичного футбольного клуба "Астана" против футбольного клуба "Динамо" Загреб. Для обеспечения удобства болельщикам продлевается время курсирования городских и пригородных маршрутов № 10, 12, 26, 37, 40, 49, 51, 53, 60 и 303. Таким образом, после игры вы сможете беспрепятственно добраться до места назначения".Транспортная компания CTS
Стоит отметить, что 17 ноября 2023 года на стадионе "Астана Арена" состоялся футбольный матч Казахстан – Сан-Марино. Тогда была организована подача специальных шаттл-автобусов.
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