Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Астане продлили время работы общественного транспорта

В Астане продлили время работы автобусов Фото: Instagram/cts_kz
Ради болельщиков футбола в Астане продлят время работы автобусных маршрутов. Правда, как отметили в транспортной компании CTS, это случится только 30 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

В компании уточнили, что изменится время работы десяти маршрутов.

"Уважаемые любители футбола! 30 ноября в 21:30 на стадионе "Астана Арена" состоится матч столичного футбольного клуба "Астана" против футбольного клуба "Динамо" Загреб. Для обеспечения удобства болельщикам продлевается время курсирования городских и пригородных маршрутов № 10, 12, 26, 37, 40, 49, 51, 53, 60 и 303. Таким образом, после игры вы сможете беспрепятственно добраться до места назначения".Транспортная компания CTS

Стоит отметить, что 17 ноября 2023 года на стадионе "Астана Арена" состоялся футбольный матч Казахстан – Сан-Марино. Тогда была организована подача специальных шаттл-автобусов.

Материал по теме

Казахстан против Сан-Марино: все, что надо знать о главном матче дня

В тот день сборная Казахстана одержала победу. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Читайте также

Сильные осадки, гололед и туман: какой будет погода в Казахстане в первые дни декабря
Сильные осадки, гололед и туман: какой будет погода в Казахстане в первые дни декабря
В Западном Казахстане запущены новые линии электропередачи
Западный энергоузел усилен новыми линиями электропередачи
Казахстанских бухгалтеров предупредили о новой волне скам-рассылок
Казахстанских бухгалтеров предупредили о новой волне скам-рассылок
Анастасия Московчук
Астана Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
село Жетыген
Новый город в Алматинской области: как сейчас выглядит село Жетыген и почему хотят изменить его статус
Беглого казахстанского бизнесмена экстрадируют из Штатов
Беглого казахстанского бизнесмена экстрадируют из Штатов
Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам
Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам
Звезда OnlyFans
Девушка с доходом 90 млн тенге в месяц была в шоке от требования мужчины оплатить ужин
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления