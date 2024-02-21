Мужской хор "Княжичи" покорил Алматы и теперь едет в Астану

Единственный в Казахстане мужской хор "Княжичи" продолжает покорять алматинцев своими голосами. Очередной концерт они дали в ТЮЗе имени Наталии Сац и сейчас активно готовятся к выступлению в Астане. О прошедшем мероприятии и планах артистов – в материале Zakon.kz.

"Княжичи" – молодой алматинский коллектив, не имеющий аналогов в своем направлении. Артисты уже доказали, что хоровое исполнение стало более прогрессивным и заняло должное место в культурной среде нашей страны.

Фото: Zakon.kz

Хор состоит из 18 профессиональных певцов с широким диапазоном – уникальными и крайними голосами. Самому молодому исполнителю – 20 лет, а старшему – 36. Дебютное выступление мужского хора "Княжичи" состоялось в Алматы еще в июне прошлого года.

Фото: Zakon.kz

С самого первого выступления алматинский зритель полюбил всех исполнителей хора за уникальные голоса, особый стиль исполнения и репертуар. Певцы постоянно обновляют список своих композиций и стараются ориентироваться на слушателей разных возрастов.



"Каждый раз мы стараемся удивить наших зрителей. Наше творчество не стоит на месте. Не так давно наш хор выступил на самом рейтинговом казахстанском телешоу X-Factor. Мы исполнили не свойственные для нашего хора произведения из репертуара группы Pentatonix, сделав попурри на песни исполнителей Daft Punk. Сегодня на этом концерте мы исполним полные версии этих композиций", – рассказал руководитель мужского хора "Княжичи" и дирижер Сергей Редькин.

Фото: Zakon.kz

Алматы – не единственная площадка, где "Княжичи" будут выступать. Весной планируется выступление в Астане. По словам руководителя хора, артисты не просто дадут концерт, а организуют настоящее шоу.



"3 марта наш концерт состоится в Астане. Столичного зрителя мы постараемся удивить тем, что в наше выступление добавим элементы шоу. И самая главная изюминка астанинского концерта будет заключаться в том, что вместе с нами выступит популярная казахстанская звезда, имя которой мы пока раскрывать не станем", – поделился Сергей Редькин.

Концерт в ТЮЗе им. Наталии Сац зрителю запомнился выступлением юного певца Айбека Аймухамеда. Восьмилетний исполнитель солировал в хоре с композицией "Беловежская пуща".

Это выступление было рекордное для хора по количеству проданных билетов. В этот раз насладиться голосами "Княжичей" пришли около тысячи человек.

Фото: Zakon.kz

Напомним, следующий концерт "Княжичей состоится 3 марта в Астане. Билеты уже в продаже.

