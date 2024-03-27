Дело Куандыка Бишимбаева: что говорили на первом судебном заседании

27 марта началось главное судебное разбирательство по уголовному делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. Его обвиняют в убийстве с особой жестокостью Салтанат Нукеновой. В ходе слушаний сторона обвинения повторила подробности их отношений, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Освещать мероприятие пришли десятки журналистов. В этот раз процесс съемок организовали более организовано – журналисты заходили в три этапа по 20 минут.

Началось судебное заседание с разъяснения судьей Айжан Кульбаевой порядка для СМИ, и далее уже для присяжных. К слову, их отбор состоялся в первой половине дня. Отобрали 12 человек. Отметим, что большинство из них – женщины, и пятеро – мужчины.

Фото: Zakon.kz

Сразу же после этого началось выступление прокурора Саяхата Нурбекова.



"Находясь в Астане, Бишимбаев познакомился с Нукеновой, стал ее преследовать, приглашая на свидания. Несмотря на неоднократно отказы Нукеновой, Бишимбаев навязчиво ухаживал за последней и в течение короткого времени показывал себя только с положительной стороны. 16 декабря 2022 года Бишимбаев сыграл свадьбу с Нукеновой, однако официально отношения не зарегистрировали. С самого начала совместного проживания Бишимбаев сразу стал проявлять вспыльчивость, агрессивность, эгоцентризм в отношениях с Нукеновой, не признавая при этом ее точки зрения. Бишимбаев запретил Нукеновой общаться и встречаться со своими родственниками, подругами. Также он запретил ей заниматься прибыльной деятельностью – астрологией, которая на тот момент приносила денежный доход. Это сопровождалось агрессивным выражением чувства необоснованной и надуманной воображением ревности к ней. Кроме того, Бишимбаев на почве необоснованной ревности стал предъявлять претензии Нукеновой по поводу ее прошлой жизни, то есть прошлых надуманных им же отношений с противоположным полом, оскорбляя и унижая ее честь и достоинство", – заявил прокурор.

Отмечается, что "пользуясь физическим превосходством, он систематически стал применять физическое насилие, выражавшиеся в жестоком и унижающем человеческое достоинство, а именно нанесении Нукеновой телесных повреждений кулаками рук и ногами в различных части тела и голову".





Фото: Zakon.kz

Также стало известно, что летом 2023 года Бишимбаев предложил поменять место жительства и проживать в Алматы. Нукенова, добавил прокурор, согласилась в надежде, что смена жительства и атмосферы поменяет отношение Бишимбаева к ней.



Ранее подробности убийства Салтанат Нукеновой рассказала в суде прокурор Айжан Аймаганова в ходе предварительного слушания по делу.

Гособвинитель лишь добавил, что Бишимбаев прекратил избиение, убедившись, что Салтанат не подает признаков жизни.

"9 ноября к обеду, испугавшись последствий, боясь быть изобличенным, Бишимбаев вызвал дальнего родственника, директора гастро-центра, Бакытжана Байжанова. Он приехал на свое рабочее место, поднялся в ресторан BAO, зашел в vip-зал №1, где находился Бишимбаев, который сначала настоял, чтобы никто не заходил и попросил принести одеяло. Далее забрав одеяло из раздевалки Байжанов принес его в vip-зал и увидел Нукенову, которая находилась в бессознательном состоянии и издавала неестественные хрипы. Кроме того, Байжанов заметил беспорядок внутри указанного зала. Он понял, что Бишимбаев в очередной раз избил Нукенову, – зачитал прокурор.

Однако сам Бишимбаев вину не признает.

"Суть обвинения понятна... Вину не признаю. Я хотел бы сказать, что у меня даже не было возможности рассказать свою историю ни на досудебном расследовании, ни где вообще. Все, что было сейчас зачитано прокурором, это во многом измышления, которым нет никаких подтверждений и свидетельств. Я еще раз говорю, по статье 110 – такого преступления с моей стороны совершено никогда не было, я не признаю вину. По второму пункту обвинения 99 ч 2 пункт 5 УК РК – я не совершал умышленного убийства человека с особой жестокостью", – заявил Бишимбаев.

Брат Бишимбаева признался, что действительно его просили удалить видеозапись, а также просили отнести телефон Салтанат домой.

"Не знаю, я совершил ли преступление, но просто на тот момент я не знал, не понимал, что Салтанат умирает или умерла. Я не знаю, совершил ли я преступление", – заявил он.

Суд назначил перерыв до 29 марта. В этот день в 10:00 начнется допрос потерпевшего. Далее планируется допрос свидетелей.

27 марта в специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы началось главное судебное разбирательство по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью Салтанат Нукеновой.

