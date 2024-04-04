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Очередное судебное заседание по делу Куандыка Бишимбаева – трансляция

Очередное судебное заседание по делу Куандыка Бишимбаева – трансляция, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 10:00 Фото: Telegram/Jogargy_sot
В Астане 4 апреля 2024 года продолжаются судебные разбирательства по уголовному делу в отношении экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью супруги Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 3 апреля, Куандык Бишимбаев рассказал, что происходило в день смерти Салтанат Нукеновой. Также присяжным и участникам судебного заседания были предоставлены видеоматериалы по делу. А брат экс-министра Бахытжан Байжанов, который тоже проходит подсудимым по этому делу, попросил отсадить его от родственника. По его словам, Бишимбаев оказывает на него давление по поводу дачи показаний.

Сегодня продолжится допрос Куандыка Бишимбаева стороной обвинения. Прокурор Айжан Аймаганова приступила к зачитыванию переписок с телефона Салтанат Нукеновой.

Онлайн-трансляция судебного заседания по делу Куандыка Бишимбаева

Напомним, дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его брат Бахытжан Байжанов.

Очередное судебное заседание по делу Куандыка Бишимбаева – трансляция, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 10:00

Фото: Telegram/Jogargy_sot

Их обвиняют:

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9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Бишимбаева завершено. Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".

11 марта прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия, затем Куандык Бишимбаев озвучил свою позицию. Главное судебное разбирательство началось 27 марта. Дело рассматривает суд присяжных.

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Во время второго судебного заседания 29 марта брат Салтанат Нукеновой рассказал, как и когда они узнали о ее убийстве. На третьем заседании давал показания Куандык Бишимбаев, который попросил прощения у родных Салтанат Нукеновой и заявил, что он "перед Всевышним готов ответить".

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