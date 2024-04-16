Близится вторая волна большой воды: что происходит в Северо-Казахстанской области

Северо-Казахстанскую область ждет вторая волна паводков. Корреспондент Zakon.kz рассказывает, что сейчас происходит в регионе.

Паводковая ситуация в Северо-Казахстанской области остается стабильно сложной. Сегодня в регион прилетел президент Касым-Жомарт Токаев. Рабочая поездка главы государства началась с облета Кызылжарского района, окрестностей Петропавловска, а также Сергеевского водохранилища.

Фото: akorda.k

"Сергеевское водохранилище заполнено на 149%, перелив через гребень плотины составляет 261 см. Да, наблюдается снижение на 9 сантиметров за сутки, но у нас еще выше с Акмолинской области идет вторая волна. Мы не знаем, насколько она будет велика, но тем не менее в нашей области, в районе Габита Мустрепова, уже на несколько сантиметров вода поднялась", – отметил пресс-секретарь ДЧС Северо-Казахстанской области Евгений Журавлев.

Фото: akorda.kz

По его словам, в Есильском районе вода немного идет на спад. Однако в Кызылжарском районе, ниже Петропавловска, еще продолжается повышение уровня воды.

Фото: akorda.kz

"Основные действия проходят в населенных пунктах, расположенных ниже Петропавловска. Всего на данный момент подтопленными остаются по области 2401 дом и 1115 домовых территорий. По области эвакуировано на данный момент 12 235 человек, из них 2019 детей. Только за сутки спасатели эвакуировали 1890 человек, из них 591 ребенок. Вернулись домой 44 человека, и остается эвакуированным 12 191 человек", – рассказал Евгений Журавлев.

Фото: akorda.kz

За последние сутки вода также пришла в село Большая Малышка, Соколовка, Вишневка, Ольшанка. На данный момент подтоплены 317 домов, из которых эвакуировали 1562 человека, в том числе 299 детей.

"Эвакуация проводилась сутки, то есть заблаговременно днем, потом еще дополнительно эвакуировали ночью. Использовали все наши силы. Сейчас люди размещаются в эвакопунктах, всего их 30 по области. Но большинство все-таки предпочитают эвакуироваться к родственникам, так как у нас нет такого, чтобы полностью населенный пункт ушел под воду. Подтапливает, как правило, в разном количестве дома, которые располагаются ближе к берегу, то есть окраины населенных пунктов, нижние улицы", – добавил пресс-секретарь ДЧС Северо-Казахстанской области Евгений Журавлев.

Фото: МЧС РК

В ДЧС уточнили, что всех эвакуированных жителей в эвакопунктах обеспечивают трехразовым горячим питанием, медицинской помощью, также на местах дежурят психологи.

Фото: МЧС РК

В целом в ликвидации паводков в регионе задействованы 5270 человек личного состава, 906 единиц техники, 495 мотопомп, 129 плавательных средств и три вертолета. Круглосуточно работают противопаводковые штабы в Петропавловске и в других районах области.

По данным синоптиков, в Северо-Казахстанской области в период с 15 по 19 апреля ожидается вторая волна паводков.