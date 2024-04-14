Казгидромет: В трех областях есть риск второй волны паводков

14 апреля пресс-секретарь "Казгидромета" Алина Исмагулова рассказала, что риск второй волны половодья ожидается в трех регионах – Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Атырауской областях, сообщает Zakon.kz.

По словам спикера, в Северном Казахстане вторая волна ожидается за счет поступления воды по реке Есиль по притокам на территории Акмолинской области (Жабай, Калкутан); на территории Западного Казахстана за счет поступления воды по реке Урал (Жайык) с территории РФ; на территории Атырауской области за счет поступления воды по реке Урал (Жайык) с территории ЗКО.

Помимо этого, Исмагулова поделилась дополнительными предположениями.

"На горных реках, расположенных на территории Восточно-Казахстанской области, период половодья традиционно проходит позже равнинных рек. На территории Акмолинской области на данный момент проходят пики половодья на некоторых притоках реки Есиль, которые могут спровоцировать повторный подъем уровней воды. Также подъемы уровней воды продолжаются на нижнем течении реки Нура", – сказала спикер на брифинге в Республиканском информационном штаб.

Согласно прогнозу "Казгидромета", 15 апреля на большей части Казахстана будет дождливая погода. По стране ожидаются грозы, туманы, усиление ветра, на юге страны – шквал.

