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Прогноз от синоптиков: Северо-Казахстанскую область ждет вторая волна паводков

Северо-Казахстанскую область ждет вторая волна паводков , фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 11:00 Фото: akorda.kz
В РГП "Казгидромет" озвучили прогноз по паводкам в регионах Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила на брифинге в СЦК 16 апреля пресс-секретарь "Казгидромет" Алина Исмагулова, с прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохранится дождливая погода. В горных районах юга-востока и юга ожидаются сильные осадки, преимущественно дождь. Также по Казахстану прогнозируются грозы, туманы, усиление ветра, на юге страны шквал.

За минувшие сутки синоптики выпустили четыре гидрологических штормовых предупреждения по пяти областям (Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Туркестанская и Алматинская).

"В Северо-Казахстанской области в период с 15 по 19 апреля в связи добеганием боковых притоков с Акмолинской области рек Терисаккан, Жабай и Калкутан – на реке Есиль в районах Габита Мусрепова, Шал акына и Есиль ожидается повышение уровня воды, вторая волна паводков и превышение критических отметок", – сообщила Алина Исмагулова.

В Восточно-Казахстанской и Абайской областях на гидрологическом посту Иртыш – Абылайкит уровень воды составляет 313 см при критической отметке 300 см. С дальнейшим увеличением сброса с Усть-Каменогорской ГЭС ожидается подъем уровня воды, превышение критической отметки на 13 см.
 
Кроме того, в связи с прогнозом сильных дождей в горных и предгорных районах Туркестанской области в период с 16 по 17 апреля ожидается формирование склонового стока и подъемы уровня воды на реках. При этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.

 "Также в связи с прогнозом сильных осадков в период с 16 по 17 апреля в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территорий Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления", – добавила Алина Исмагулова.

Ранее спасатели МЧС эвакуировали 70 человек в селе Пресновка Северо-Казахстанской области. Также спасатели эвакуируют в безопасные места местных жителей и домашних животных с дачных массивов в Кызылжарском районе, селе Большая малышка.

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Тамила Языкова
Казгидромет Казахстан Паводки-2024
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