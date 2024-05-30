Акция "Народный юрист" стартовала в Алматы

Бесплатные консультации для граждан с ведущими экспертами права проходят сегодня, 30 мая, более чем в 195 населенных пунктах страны, передает Zakon.kz.

В Алматы прием всех желающих осуществляется с 17:00 по двум адресам – в Caspian University (Каспийском университете) и Университете им. Кунаева. Причем вестись он будет без ограничений по времени, вплоть до последнего посетителя.

В акции, помимо высококвалифицированных юристов, задействованы следователи, судебные исполнители, полицейские, сотрудники по работе с несовершеннолетними, юстиции, миграционной полиции, представители НПО и госорганов, к которым можно обратиться напрямую.

Проект существует с 2016 года, и за прошедшее время тысячи казахстанцев получили профессиональную помощь в решении своих проблем. Вопросы озвучивались самые разные, из области как гражданского, так и уголовного права. Большинство граждан интересовались жилищным, трудовым, банковским, земельным, налоговым законодательством. Консультировались по спорным моментам, касающимся семейно-брачных отношений, наследства, недвижимости, штрафов, кредитования, кибербуллинга и т. д.

Мероприятие проходит при поддержке правительства РК, организаторами выступают Агентство РК по противодействию коррупции, Министерство юстиции РК, сетевое издание Zakon.kz, информационная система "Параграф", Республиканская коллегия адвокатов, органы государственной власти, лучшие юристы и адвокаты Казахстана.

Организаторы еще раз напоминают, что все консультации в рамках республиканской акции "Народный юрист" оказываются абсолютно бесплатно. Это вклад в развитие гражданского общества, оказание юридической помощи и повышение правовой грамотности казахстанцев.

Полный список адресов, где проводится акция, можно найти по ссылке.