Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Акция "Народный юрист" стартовала в Алматы

Народный юрист в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 17:11 Фото: Zakon.kz
Бесплатные консультации для граждан с ведущими экспертами права проходят сегодня, 30 мая, более чем в 195 населенных пунктах страны, передает Zakon.kz.

В Алматы прием всех желающих осуществляется с 17:00 по двум адресам – в Caspian University (Каспийском университете) и Университете им. Кунаева. Причем вестись он будет без ограничений по времени, вплоть до последнего посетителя.

В акции, помимо высококвалифицированных юристов, задействованы следователи, судебные исполнители, полицейские, сотрудники по работе с несовершеннолетними, юстиции, миграционной полиции, представители НПО и госорганов, к которым можно обратиться напрямую.

Проект существует с 2016 года, и за прошедшее время тысячи казахстанцев получили профессиональную помощь в решении своих проблем. Вопросы озвучивались самые разные, из области как гражданского, так и уголовного права. Большинство граждан интересовались жилищным, трудовым, банковским, земельным, налоговым законодательством. Консультировались по спорным моментам, касающимся семейно-брачных отношений, наследства, недвижимости, штрафов, кредитования, кибербуллинга и т. д.

Мероприятие проходит при поддержке правительства РК, организаторами выступают Агентство РК по противодействию коррупции, Министерство юстиции РК, сетевое издание Zakon.kz, информационная система "Параграф", Республиканская коллегия адвокатов, органы государственной власти, лучшие юристы и адвокаты Казахстана.

Организаторы еще раз напоминают, что все консультации в рамках республиканской акции "Народный юрист" оказываются абсолютно бесплатно. Это вклад в развитие гражданского общества, оказание юридической помощи и повышение правовой грамотности казахстанцев.

Полный список адресов, где проводится акция, можно найти по ссылке.

Читайте также

Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Великобритании
Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Великобритании
как называли детей весной в Казахстане
Какие имена стали популярными в Казахстане весной 2024
Флаги ЕАЭС
10 лет в Союзе: зачем ЕАЭС нужен Казахстану
Ирина Мишура
Алматы Казахстан 2024 год Народный юрист Акция "Народный юрист"
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, сильные дожди и заморозки – прогноз погоды от &quot;Казгидромета&quot; на 30 мая
Снег, сильные дожди и заморозки – прогноз погоды от "Казгидромета" на 30 мая
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Умерла Анастасия Заворотнюк
Умерла Анастасия Заворотнюк
Жара до +27°С и прекращение дождей ожидаются в Казахстане
Жара до +27°С и прекращение дождей ожидаются в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: