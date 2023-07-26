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План противодействия теневой экономике утвердили в правительстве

План противодействия теневой экономике утвердили в правительстве Фото: пресс-служба правительства
Кабинет министров утвердил план по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы, сообщает Zakon.kz.

План предусматривает реализацию системных мер, направленных на совершенствование налогового и таможенного администрирования, эффективную конкуренцию и распределение бюджета, защиту населения от нелегального бизнеса и др. В частности, реализуемые меры позволят повысить эффективность таможенных досмотров, оптимизировать таможенные процедуры и выработать дополнительные меры по административным правонарушениям, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

"К 2025 году планируется снизить теневой оборот в оптовой и розничной торговле до 5%. В 2022 году данный показатель составлял 6,7%. В сфере транспорта и складирования планируется достичь показателя в 2,4% (2022 год – 3,2%)", – сообщает пресс-служба правительства.

Кроме прочего, планируется снизить неформальную занятость и пресекать незаконную деятельность. Участие малого и среднего бизнеса в ВВП страны запланировано увеличить до 37,5% к 2025 году.

План подписал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

25 июля министр обороны Руслан Жаксылыков рассказал президенту Токаеву о новом формате боевой подготовки, которую внедряют в Минобороны Казахстана.

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Мария Мельникова
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