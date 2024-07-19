В Астане появится новый автобусный маршрут
Фото: akorda.kz
С 20 июля в Астане появится новый автобусный маршрут, сообщает Zakon.kz.
По данным City Transportation Systems, маршрут под номером №63 будет курсировать от остановки "Железнодорожный вокзал" до "Жагалау" (Школа Binom имени Бокейхана). Он также охватит агротехнический и медицинский университеты, ТРЦ "Сарыарка", "KeruenCity", район рынка "Астаналық", ТЦ "Тұлпар", ТД "Шапағат", "Асем" и "Сарыарка".
Фото: пресс-служба CTS
Для обслуживания маршрута выделено 10 автобусов, интервал движения составит 10-15 минут.
Ранее мы сообщали, что до 22 июля кольцо Жулдыз в столице будет перекрыто для движения транспорта.
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