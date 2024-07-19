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В Астане появится новый автобусный маршрут

Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, Астана осенью, осень в Астане, Байтерек, флаги Казахстана, флаги РК, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 08:57 Фото: akorda.kz
С 20 июля в Астане появится новый автобусный маршрут, сообщает Zakon.kz.

По данным City Transportation Systems, маршрут под номером №63 будет курсировать от остановки "Железнодорожный вокзал" до "Жагалау" (Школа Binom имени Бокейхана). Он также охватит агротехнический и медицинский университеты, ТРЦ "Сарыарка", "KeruenCity", район рынка "Астаналық", ТЦ "Тұлпар", ТД "Шапағат", "Асем" и "Сарыарка".

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 08:57

Фото: пресс-служба CTS

Для обслуживания маршрута выделено 10 автобусов, интервал движения составит 10-15 минут.

Ранее мы сообщали, что до 22 июля кольцо Жулдыз в столице будет перекрыто для движения транспорта.

Алия Абди
Астана 2024 год Хорошие новости Автобусы Дороги
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