С 20 июля в Астане появится новый автобусный маршрут, сообщает Zakon.kz.

По данным City Transportation Systems, маршрут под номером №63 будет курсировать от остановки "Железнодорожный вокзал" до "Жагалау" (Школа Binom имени Бокейхана). Он также охватит агротехнический и медицинский университеты, ТРЦ "Сарыарка", "KeruenCity", район рынка "Астаналық", ТЦ "Тұлпар", ТД "Шапағат", "Асем" и "Сарыарка".

Фото: пресс-служба CTS

Для обслуживания маршрута выделено 10 автобусов, интервал движения составит 10-15 минут.

Ранее мы сообщали, что до 22 июля кольцо Жулдыз в столице будет перекрыто для движения транспорта.