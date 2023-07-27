Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Почти треть проверенных дорог в Казахстане - низкого качества

Почти треть проверенных дорог в Казахстане - низкого качества Фото: Zakon.kz
В центре экспертизы дорожных активов в этом году взяли 16 тысяч проб битума по стране. 27% из них оказались низкого качества, сообщает Zakon.kz.

Чаще всего асфальт не соответствует необходимой плотности или недостаточно водонепроницаемый. Так появляются просадки и ямы - это сокращает срок службы магистралей, передает КТК.

Все нарушения по закону должен устранять подрядчик за свой счет. И кто-то даже выполняет свои обязанности. С 2019 года дорожно-строительные компании уже переделали асфальтовое покрытие на 9 миллиардов тенге.

"Мы определяем границу участка совместно с заказчиком, подрядной организацией. Подрядная организация данный участок переустраивает. После этого повторный выезд. Нас вызывают, мы опять проверяем. Если все там нормально, то мы его фиксируем и пропускаем дальше". Директор департамента Национального центра качества дорожных активов Шалкар Касымханов

20 июля стало известно, что активистка из Талгара добилась отмены штрафа за самостоятельный ремонт дороги.

Читайте также

Работники "Семей-орманы" так и не дождались прибавки и написали жалобу Токаеву

В Экибастузе возбудили уголовное дело после взрыва на АЗС

Граждане стран ЕАЭС смогут встать на миграционный учет в России онлайн

Константин Вноровский
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
Размер минимальной зарплаты в Казахстане предлагают определять по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
МВД изменила правила приема в учебные заведения
Обладатели "Алтын белгі" и набравшие 100 баллов на ЕНТ могут вне конкурса стать курсантами вузов МВД
выучить казахский язык
Сложно ли выучить казахский язык?
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления