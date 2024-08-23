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Казахстанские спасатели предупреждают рыбаков об опасности

Рыбаки нарушают меры безопасности, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 06:46 Фото: pixabay
Спасатели Петропавловска проводят профилактические рейды по соблюдению правил безопасности на воде рыбаками, сообщает Zakon.kz.

Любительское рыболовство осуществляется практически на всех водоемах региона, но особенно рыбаки облюбовали реку Есиль.

Во время рейда сотрудники МЧС требовали у них наличие спасательных жилетов и соблюдение норм пассажировместимости плавательных средств.

Рейды показывают, что эти меры предосторожности нарушаются.

МЧС настоятельно рекомендует выполнять их при нахождении на водных объектах.

Ранее сообщалось, что 22 августа в городе Петропавловск спасатели откликнулись на необычный вызов. Прибыв на место вызова, они профессионально вскрыли вытяжное устройство и извлекли оттуда птицу.

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Аксинья Титова
МЧС РК Казахстан Петропавловск 2024 год Рыболовство Спасатели Вода
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