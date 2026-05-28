В Алматы перекроют улицу и изменят три автобусных маршрута
Поэтому, как отмечено в заявлении транспортного холдинга города, на период проведения работ временно изменятся схемы движения маршрутов №25, №99 и №102 до завершения работ.
№25
В северном направлении: улица Шарипова – проспект Рыскулова – улица Момышулы – улица Монке би – улица Мамбетова – улица Кожаханова – далее по схеме.
В обратном направлении: улица Кожаханова – улица Мамбетова – улица Монке би – улица Момышулы – проспект Рыскулова – улица Шарипова – далее по схеме.
№99
В западном направлении: проспект Рыскулова – разворот в восточном направлении за улицей Момышулы – проспект Рыскулова – до конечного пункта (проспект Рыскулова / улица Шарипова).
В обратном направлении: начало с конечного пункта (проспект Рыскулова / улица Шарипова) – далее по схеме.
№102
В северном направлении: улица Шарипова – проспект Рыскулова – улица Момышулы – улица Монке би – улица Мамбетова – улица Кожаханова – далее по схеме.
В обратном направлении: улица Кожаханова – улица Мамбетова – улица Монке би – улица Момышулы – проспект Рыскулова – улица Шарипова – далее по схеме.
Стоит отметить, что три улицы в Алматы стали односторонними с 23 мая 2026 года.