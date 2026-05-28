События

В Алматы перекроют улицу и изменят три автобусных маршрута

Фото: Zakon.kz
С 29 мая 2026 года в Алматы в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия после завершения строительных работ будет перекрыто движение по улице Шарипова, сообщает Zakon.kz.

Поэтому, как отмечено в заявлении транспортного холдинга города, на период проведения работ временно изменятся схемы движения маршрутов №25, №99 и №102 до завершения работ.

№25

В северном направлении: улица Шарипова – проспект Рыскулова – улица Момышулы – улица Монке би – улица Мамбетова – улица Кожаханова – далее по схеме.

В обратном направлении: улица Кожаханова – улица Мамбетова – улица Монке би – улица Момышулы – проспект Рыскулова – улица Шарипова – далее по схеме.

№99

В западном направлении: проспект Рыскулова – разворот в восточном направлении за улицей Момышулы – проспект Рыскулова – до конечного пункта (проспект Рыскулова / улица Шарипова).

В обратном направлении: начало с конечного пункта (проспект Рыскулова / улица Шарипова) – далее по схеме.

№102

В северном направлении: улица Шарипова – проспект Рыскулова – улица Момышулы – улица Монке би – улица Мамбетова – улица Кожаханова – далее по схеме.

В обратном направлении: улица Кожаханова – улица Мамбетова – улица Монке би – улица Момышулы – проспект Рыскулова – улица Шарипова – далее по схеме.

В Алматы на две ночи ограничат движение возле аль-Фараби

Стоит отметить, что три улицы в Алматы стали односторонними с 23 мая 2026 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
