В Алматы принудительно сносят два трехэтажных дома

В Бостандыкском районе Алматы в 2024 году начали сносить два дома, однако собственники не завершили этот процесс и сейчас его продолжили в принудительном порядке, сообщает Zakon.kz.

Ранее Управление градостроительного контроля Алматы сообщало о сносе двух 3-этажных домов, расположенных на одном участке в мкр. Нур-Алатау, ул. К. Тауасарұлы, 71/21.

"В ходе внеплановой проверки данных объектов было установлено отсутствие полного пакета разрешительных документов, в результате в отношении собственников (физлица) приняты административные меры. Вскоре последовали длительные судебные разбирательства, по результатам которых 31 января 2024 года постановлением Алматинского суда решение районного суда о сносе оставлено без изменения. Снос был начат собственниками добровольно во исполнение решения суда", – напомнили в управлении 21 мая 2025 года.

Фото: акимат Алматы

Однако позже было установлено, что снос не завершили в полном объеме. И сегодня объекты сносят уже в принудительном порядке с участием судебных исполнителей.

Фото: акимат Алматы

В рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за строительством с начала 2023 года полностью или частично снесено уже 74 незаконных объекта.