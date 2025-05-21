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События

В Алматы принудительно сносят два трехэтажных дома

разрушенный дом в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 09:47 Фото: акимат Алматы
В Бостандыкском районе Алматы в 2024 году начали сносить два дома, однако собственники не завершили этот процесс и сейчас его продолжили в принудительном порядке, сообщает Zakon.kz.

Ранее Управление градостроительного контроля Алматы сообщало о сносе двух 3-этажных домов, расположенных на одном участке в мкр. Нур-Алатау, ул. К. Тауасарұлы, 71/21.

"В ходе внеплановой проверки данных объектов было установлено отсутствие полного пакета разрешительных документов, в результате в отношении собственников (физлица) приняты административные меры. Вскоре последовали длительные судебные разбирательства, по результатам которых 31 января 2024 года постановлением Алматинского суда решение районного суда о сносе оставлено без изменения. Снос был начат собственниками добровольно во исполнение решения суда", – напомнили в управлении 21 мая 2025 года.

снос дома в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 09:47

Фото: акимат Алматы

Однако позже было установлено, что снос не завершили в полном объеме. И сегодня объекты сносят уже в принудительном порядке с участием судебных исполнителей.

снос дома в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 09:47

Фото: акимат Алматы

В рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за строительством с начала 2023 года полностью или частично снесено уже 74 незаконных объекта.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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