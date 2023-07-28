Эррол Спенс – Теренс Кроуфорд: кто станет королем полусреднего веса?

30 июля в Лас-Вегас возвращается большой бокс: на T-Mobile Arena пройдет бой за абсолютное чемпионство в полусреднем весе между Эрролом Спенсом и Теренсом Кроуфордом. У кого больше шансов в этом историческом противостоянии, рассказали эксперты Parimatch.

Теренс Кроуфорд (39-0, 30 КО)

Родился в 1987 году в Омахе, штат Небраска. Боксом начал заниматься с семи лет и провел довольно успешную карьеру в любителях, возглавив топ легковесов США в 2007. Однако в отборе на Олимпиаду-2008 проиграл Садаму Али, после чего перешел в профессионалы.

Взлет карьеры Теренса начался в 2014, когда он выиграл пояс WBO в легком весе, победив Рикки Бёрнса решением судей. Дважды защитив титул, Кроуфорд поднялся в первый полусредний вес, который "вычистил" за два года, став в 2017 абсолютным чемпионом мира. Через год "Бад" покорил и полусредний дивизион, отобрав титул WBO у Джеффа Хорна. С тех пор провел шесть защит, во всех победив досрочно.

Главный козырь Кроуфорда – интеллект и умение подстраивать тактику под соперника. В зависимости от стиля оппонента он может быть и панчером, и аутфайтером, и контр-панчером. Невероятную тактическую гибкость дополняют совершенная техника бокса и непредсказуемость – "Бад" может взорваться в любой момент и отправить соперника в нокаут. Но у Теренса есть один недостаток – он не слишком активен в стартовых 2-3 раундах.

Эррол Спенс (28-0, 22 KO)

Родился в 1990 году в Лонг-Айленде, Нью-Йорк. Провел успешную любительскую карьеру, выиграв "Золотые Перчатки" и трижды став чемпионом США. После поражения в 1/4 Олимпиады 2012 перешел в профессионалы.

Первый титул Спенс взял в 2017 году, нокаутировав Кела Брука в бою за пояс IBF. Через 2 года к нему добавился пояс WBC, но затем карьера и жизнь Эррола оказались под угрозой: в 2019 он попал в тяжелую аварию. Но трудности не сломили "Истинного": уже через год он вернулся, уверенно победив Дэнни Гарсию, а в крайнем бою отправил в нокаут Йордениса Угаса, добавив в свою копилку титул WBA.

Спенс на ринге – это самый настоящий "бульдозер": в боях он полагается на свой атлетизм и постоянно давит на соперников. Опасность заключается и в том, что при своей мощи Эррол обладает бешенной выносливостью. Также он хорошо защищается и активно работает по корпусу оппонента, благодаря чему его попросту невозможно передавить. Но есть одна проблема: "Истинный" не особо гибок в тактике и далеко не так техничен, как Кроуфорд.

Аналитика и коэффициенты от Parimatch

Этот поединок является настоящим противостоянием стилей: оба бойца абсолютно разные, но очень опасны и ни разу не проигрывали в профи. Но за счет опыта и тактической гибкости фаворитом выглядит Кроуфорд: коэффициент на его победу равен 1,66 против 2,40 у Спенса. Также аналитики Parimatch уверены, что бой пройдет всю дистанцию: они дают 1,44 на "тотал раундов больше 11,5". Но на досрочную победу шансов больше у "Бада": эксперты Parimatch дают на это коэффициент 3,60, а на нокаут от Спенса – 6,00.

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