Завораживающие кадры суперлуния на берегу Капчагая обсуждают в Казнете

Алматинский фотограф Дмитрий Доценко запечатлел на берегу водохранилища Капчагай августовское суперлуние, которое прошло накануне, 1 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Завораживающими кадрами суперлуния фотограф поделился 2 августа на своей странице в Instagram.

"Августовское суперлуние на берегу Капчагая. Решил разнообразить фотографии луны и добавить к пейзажу водную стихию. Сразу после восхода луна зацепилась за облачко и нарисовала на волнах золотую лунную дорожку – это было очень красиво! Я поснимал, а потом еще долгое время просто смотрел на это великолепие", – написал Дмитрий Доценко под публикацией.

Он отметил, что на снимках хорошо видно, как меняется цвет луны по мере ее восхождения.

"У горизонта она красная, потом становится теплая желтая и высоко в небе уже холодная белая. Это происходит из-за влияния атмосферы. А вы видели вчера луну?" Дмитрий Доценко

Пользователи Казнета по достоинству оценили кадры суперлуния и оставили под постом фотографа восторженные комментарии:

"Как же это красиво".

"Масштабно, шикарно и круто".

"С нетерпением ждала ваши фото луны".

"Какая красота невероятная! Спасибо за фото!"

"Лунная дорожка – полный восторг! В календарь фото!"

"Как всегда ваши кадры завораживают. С нетерпением жду новых".

"Как же великолепны эти фото и описание к ним! Благодарю за вашу работу".

"Вы – кузнец счастья для многих людей. Спасибо за красоту и волшебство момента".

"Да, видела луну и сразу подумала о вас, что сегодня я увижу свежие фотографии луны".

"Просто завораживающее зрелище. Спасибо Вам за то, что запечатлели эту красоту мира".

"Просто шикарные фото! Всю атмосферу суперлуния удалось передать! Спасибо за эмоции!"

"Спасибо за прекрасные снимки. На первом фото как будто луну держат на ладонях и лунная дорожка по воде".

В астрономическом календаре в 2023 году значатся четыре суперлуния, два из которых совпадут с полнолунием. Кроме того, землян ожидает самый яркий звездопад лета. Ранее корреспондент Zakon.kz обратился к казахстанскому астроному, чтобы узнать, когда наблюдать эти неземные явления в звездном небе.