Завораживающие кадры суперлуния на берегу Капчагая обсуждают в Казнете
Фото: unsplash
Алматинский фотограф Дмитрий Доценко запечатлел на берегу водохранилища Капчагай августовское суперлуние, которое прошло накануне, 1 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.
Завораживающими кадрами суперлуния фотограф поделился 2 августа на своей странице в Instagram.
"Августовское суперлуние на берегу Капчагая. Решил разнообразить фотографии луны и добавить к пейзажу водную стихию. Сразу после восхода луна зацепилась за облачко и нарисовала на волнах золотую лунную дорожку – это было очень красиво! Я поснимал, а потом еще долгое время просто смотрел на это великолепие", – написал Дмитрий Доценко под публикацией.
Он отметил, что на снимках хорошо видно, как меняется цвет луны по мере ее восхождения.
"У горизонта она красная, потом становится теплая желтая и высоко в небе уже холодная белая. Это происходит из-за влияния атмосферы. А вы видели вчера луну?"Дмитрий Доценко
Пользователи Казнета по достоинству оценили кадры суперлуния и оставили под постом фотографа восторженные комментарии:
- "Как же это красиво".
- "Масштабно, шикарно и круто".
- "С нетерпением ждала ваши фото луны".
- "Какая красота невероятная! Спасибо за фото!"
- "Лунная дорожка – полный восторг! В календарь фото!"
- "Как всегда ваши кадры завораживают. С нетерпением жду новых".
- "Как же великолепны эти фото и описание к ним! Благодарю за вашу работу".
- "Вы – кузнец счастья для многих людей. Спасибо за красоту и волшебство момента".
- "Да, видела луну и сразу подумала о вас, что сегодня я увижу свежие фотографии луны".
- "Просто завораживающее зрелище. Спасибо Вам за то, что запечатлели эту красоту мира".
- "Просто шикарные фото! Всю атмосферу суперлуния удалось передать! Спасибо за эмоции!"
- "Спасибо за прекрасные снимки. На первом фото как будто луну держат на ладонях и лунная дорожка по воде".
В астрономическом календаре в 2023 году значатся четыре суперлуния, два из которых совпадут с полнолунием. Кроме того, землян ожидает самый яркий звездопад лета. Ранее корреспондент Zakon.kz обратился к казахстанскому астроному, чтобы узнать, когда наблюдать эти неземные явления в звездном небе.
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