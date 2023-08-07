Со столичных улиц откачали более 910 куб.м воды

Сотрудники коммунальных служб столицы совместно с сотрудниками ДЧС завершили работы по откачке воды с улиц Астаны, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба ДЧС РК столицы.

Столичные спасатели оказали содействие коммунальным службам в ликвидации последствий проливного дождя.

6 августа 2023 года из-за обильных осадков произошло подтопление открытой территории - проезжей части по пр. Б. Момышулы от пр. Кошкарбаева до ул. Токпанова.



"В 22:15 работы по откачке воды завершены. Задействованными силами и средствами столичного ДЧС откачано 910,8 куб.м, - говорится в сообщении.

Ранее в акимате столицы рассказали, что в связи с прошедшими дождями по городу задействовано более 100 единиц техники.