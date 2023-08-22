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Глава МЧС прокомментировал гибель 11 человек на реке Сырдарья

Глава МЧС прокомментировал гибель 11 человек на реке Сырдарья Фото: pixabay
Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов в кулуарах правительства 22 августа прокомментировал трагедию в Туркестанской области, где утонули 11 человек, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сырым Шарипханов сообщил, что сейчас на месте происшествия ведут поисковые работы.

"Как это могло произойти? Этот вопрос нужно рассматривать, мы сейчас только проводим поисковые работы. По какой причине это произошло, уже следственные органы выяснят. Но пока известно, что это место не приспособлено для купания. Люди находились на отдыхе", – пояснил министр.

По его словам, там отдыхали четыре семьи.

"К сожалению, такая ситуация сложилась. Будем разбираться. Ответственность должностных лиц установят по результатам проверочных мероприятий", – заявил глава МЧС.

21 августа стало известно, что в Отырарском районе Туркестанской области на реке Сырдарья, вблизи дорожного моста утонули 11 человек. По предварительной информации, они купались в не предназначенном для этого месте.

22 августа было найдено восьмое тело.

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