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Дефицит мест в больницах Астаны прогнозируют к 2027 году

Пустая палата, больница, лечение, медицинские приборы , фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 14:37 Фото: primeminister.kz
Руководитель Управления общественного здравоохранения Астаны Алия Рустемова на общественных слушаниях в акимате 14 августа 2024 года рассказала, что будет, если не строить в столице крупные объекты здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Алия Рустемова отметила, что крупные стационары города были введены в эксплуатацию почти в одно время: в период с 2009 по 2011 годы.

"Сегодня у нас существует проблема износа зданий, который на сегодня составляет 46%. Идет также износ крупного оборудования. При этом мы видим, что обращаемость в приемные покои увеличилась в разы", – заявила она.

При этом глава управления напомнила, что согласно утвержденного правительством генплана Астаны к 2035 году прогнозируемая численность населения составит 2,3 млн человек.

"Из-за отсутствия строительства крупных медицинских объектов с 2015 года и увеличение за это время населения почти вдвое – с 800 тыс. до 1,5 млн человек, уже сейчас имеется дефицит койко-мест. Мы провели анализ, который показал, что к 2027 году потребность в койко-местах у нас достигнет 1355 коек. Большую нагрузку несут и поликлиники, обслуживая в 1,5 и даже в два раза больше населения, чем планировалось. Так, если плановая мощность всех поликлиник на сегодня составляет 10 тыс. посещений в смену, то фактическая – превышает 30 тыс., то есть в три раза", – резюмировала глава столичного УОЗ.

Ранее Алия Рустемова сообщила, что более 14 млрд тенге задолжали больницы Астаны поставщикам лекарств и медизделий.

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