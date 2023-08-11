Сотовый оператор ответил, почему тарифы на связь повышают без согласия абонентов

Главный исполнительный директор "Beeline-Казахстан" Евгений Настрадин на пресс-конференции в СЦК ответил на вопрос о том, почему тарифы на мобильную связь повышают без согласия абонентов, сообщает Zakon.kz.

Евгений Настрадин заявил, что стоимость тарифов не поднимают одномоментно. Сотовый оператор пересматривает тарифные планы, которые долгое время находятся в обращении.

"Их стоимость на 20%, а иногда на 40% ниже актуальной рыночной стоимости. Мы "подтягиваем" их под актуальную рыночную цену. Раньше в предыдущих своих докладах я рапортовал о том, что мы постоянно должны обслуживать сеть и покрывать операционные затраты, инвестировать. И инвестиции растут. Понятное дело, что если тарифы будут низкими, ниже рыночных, то ни о каком развитии речи не будет. Будет происходить на фоне роста потребления трафика деградация скорости и качества, и увеличение количества "белых пятен". По-хорошему, в случае с "Билайном" у нас есть большое разнообразие тарифов, и вы можете выбрать тот, который вам нравится". Евгений Настрадин

Он подчеркнул, что согласия клиента для повышения стоимости тарифа не требуется, но предупреждать об этом абонентов обязательно нужно. Евгений Настрадин отметил, что есть регламент и правила, которые очень четко контролируются Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности.

"Согласно правилам, мы обязаны уведомить клиента за 30 дней об изменениях, что мы и делаем. И всегда, когда по обращению клиентов возникают неоднозначности, или если клиент не соглашается с тем, что его уведомляли, мы постоянно поднимаем факт отправленной SMS с текстом и показываем это в качестве доказательства и подтверждения. Ни одного изменения цен без уведомления клиентов не было. Согласно Потребительскому кодексу, мобильный оператор изменяет цены на свои услуги, заблаговременно уведомив клиента". Евгений Настрадин

Директор компании признался, что считает это "достаточно странной практикой", поскольку клиенты сотовых операторов не заключают контракты на несколько лет вперед. Значит, у компаний, по его мнению, есть право отклоняться от изначальных условий, в том числе и по цене.

"Поставщики электроэнергии или тепла не спрашивают у потребителей, готовы ли они, и не предупреждают о том, что будут поднимать цены. Это просто происходит". Евгений Настрадин

Также на пресс-конференции руководители сотовых операторов ответили на вопрос, будут ли повышать тарифы до конца года.