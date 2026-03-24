Семья с двумя детьми застряла в снегу и провела ночь в горах Алматинской области

В Енбекшиказахском районе Алматинской области ночью развернули спасательную операцию: семья из четырех человек перестала выходить на связь по пути домой. Пропавших нашли утром в районе плато Ассы – их внедорожник застрял в снегу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, двое взрослых и двое детей выехали на автомобиле из зоны отдыха недалеко от Шонжы в сторону Алматы, однако домой не вернулись. На поиски отправились спасатели Алматинской области и сотрудники отряда "Барыс".

Поиски осложнялись тем, что телефон главы семьи был отключен, а в горах сохранялась сложная снежная обстановка. Пропавших удалось обнаружить около 5:00 утра в районе плато Ассы, неподалеку от Бартогайского водохранилища. Их автомобиль намертво застрял в снегу.

Медицинская помощь никому не понадобилась. Спасатели отбуксировали машину на очищенный участок дороги.

В МЧС напомнили, что перед поездками в горную местность важно заранее учитывать погоду и состояние дорог, а также проверять безопасность маршрута.

Ранее в области Абай спасли пастуха, который провел пять дней в степи, питаясь одним снегом.