Семья с двумя детьми застряла в снегу и провела ночь в горах Алматинской области
Как сообщили в МЧС, двое взрослых и двое детей выехали на автомобиле из зоны отдыха недалеко от Шонжы в сторону Алматы, однако домой не вернулись. На поиски отправились спасатели Алматинской области и сотрудники отряда "Барыс".
Поиски осложнялись тем, что телефон главы семьи был отключен, а в горах сохранялась сложная снежная обстановка. Пропавших удалось обнаружить около 5:00 утра в районе плато Ассы, неподалеку от Бартогайского водохранилища. Их автомобиль намертво застрял в снегу.
Медицинская помощь никому не понадобилась. Спасатели отбуксировали машину на очищенный участок дороги.
В МЧС напомнили, что перед поездками в горную местность важно заранее учитывать погоду и состояние дорог, а также проверять безопасность маршрута.
Ранее в области Абай спасли пастуха, который провел пять дней в степи, питаясь одним снегом.