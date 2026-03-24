#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.33
557.57
5.74
События

Семья с двумя детьми застряла в снегу и провела ночь в горах Алматинской области

буксировка авто, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2026 14:37 Фото: МЧС РК
В Енбекшиказахском районе Алматинской области ночью развернули спасательную операцию: семья из четырех человек перестала выходить на связь по пути домой. Пропавших нашли утром в районе плато Ассы – их внедорожник застрял в снегу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, двое взрослых и двое детей выехали на автомобиле из зоны отдыха недалеко от Шонжы в сторону Алматы, однако домой не вернулись. На поиски отправились спасатели Алматинской области и сотрудники отряда "Барыс".

Поиски осложнялись тем, что телефон главы семьи был отключен, а в горах сохранялась сложная снежная обстановка. Пропавших удалось обнаружить около 5:00 утра в районе плато Ассы, неподалеку от Бартогайского водохранилища. Их автомобиль намертво застрял в снегу.

Медицинская помощь никому не понадобилась. Спасатели отбуксировали машину на очищенный участок дороги.

В МЧС напомнили, что перед поездками в горную местность важно заранее учитывать погоду и состояние дорог, а также проверять безопасность маршрута.

Ранее в области Абай спасли пастуха, который провел пять дней в степи, питаясь одним снегом.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Внедорожник с двумя людьми застрял в степи Акмолинской области
В Алматинской области застрял автобус с людьми
В горах Алматинской области всю ночь искали женщину с тремя детьми
