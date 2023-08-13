Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Жителей Жетысуской области предупредили о дожде и мокром снеге

Жителей Жетысуской области предупредили о дожде и мокром снеге Фото: pixabay
ДЧС области Жетісу призывает граждан соблюдать меры предосторожности, так как по области объявлено штормовое предупреждение: ожидаются сильные осадки, дождь, мокрый снег, а также подтопления, сообщает Zakon.kz.

Синоптики прогнозируют, что днем на юге в горных районах области ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег). На юге, востоке, в горных районах области гроза, днем – град, шквал. Ветер северо-восточный, на юге, востоке, в горных районах порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

Кроме того, ожидаются подъемы уровней воды на реках, возможны образования склонового и местного стоков, при этом возможны разливы и подтопления. 

Ранее сообщалось о наводнении в Жетысуской области: под водой оказался 21 дом. 

Читайте также

В горах Алматинской области всю ночь искали женщину с тремя детьми

Прогноз погоды в Казахстане на 14 августа

Пьяный водитель выехал на площадь перед областным акиматом в Костанае

Елена Вебер
Жетысуская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему сотовые операторы повышают тарифы без согласия абонентов
Сотовый оператор ответил, почему тарифы на связь повышают без согласия абонентов
небо, самолет
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
тенге, деньги, курс
Прогноз: насколько может ослабнуть тенге до конца года и почему
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления