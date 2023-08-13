Жителей Жетысуской области предупредили о дожде и мокром снеге

ДЧС области Жетісу призывает граждан соблюдать меры предосторожности, так как по области объявлено штормовое предупреждение: ожидаются сильные осадки, дождь, мокрый снег, а также подтопления, сообщает Zakon.kz.

Синоптики прогнозируют, что днем на юге в горных районах области ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег). На юге, востоке, в горных районах области гроза, днем – град, шквал. Ветер северо-восточный, на юге, востоке, в горных районах порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

Кроме того, ожидаются подъемы уровней воды на реках, возможны образования склонового и местного стоков, при этом возможны разливы и подтопления.

Ранее сообщалось о наводнении в Жетысуской области: под водой оказался 21 дом.