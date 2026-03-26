События

КНБ остановил контрабанду 160 тонн драгоценных металлов

Пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) отчиталась о ряде мероприятий по противодействию нелегальной миграции, контрабанде и распространению наркотиков через государственную границу за март, сообщает Zakon.kz.

К примеру, в Актюбинской области выявлено 18 иностранцев, пытавшихся скрытно пересечь пункт пропуска в прицепе грузовой автомашины.

Также в Северо-Казахстанской области была обнаружена крупная партия прекурсоров объемом 5100 литров для изготовления синтетических наркотиков. Всего с начала года пресечен провоз 9 620 литров химических веществ ("Соляная кислота", "Ацетон", "Фениппентан") и 1 000 кг "Бромкетон-4".

"В результате этих действий установлены конечные получатели данных прекурсоров и ликвидированы нарколаборатории".Пресс-служба КНБ РК

В дополнительной части отмечено, что в Жамбылской области пограничники пресекли вывоз за рубеж 160 тонн руды и концентратов драгоценных металлов (золотосодержащий песок) на сумму 1 млрд тенге.

Теперь все материалы по данным фактам переданы по подследственности в компетентные органы для принятия процессуальных решений.

18 марта стало известно, что КНБ Казахстана при координации органов прокуратуры завершил дело транснациональной группы за незаконный вывоз биоресурсов, ущерб возмещен – дело в суде.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
