Могут ли родственники крупных чиновников претендовать на место в президентском кадровом резерве

Ректор Академии государственного управления при президенте РК Ерлан Абил высказался по поводу участия родственников высокопоставленных госчиновников в конкурсе на включение в президентский молодежный кадровый резерв, передает Zakon.kz.

На пресс-конференции в СЦК 16 августа ректор Академии государственного управления при президенте РК Ерлан Абил, отвечая на вопрос, могут ли участвовать в конкурсе в президентский кадровый резерв родственники высокопоставленных чиновников, сослался на основной закон страны.

"Согласно Конституции, каждый гражданин имеет право принимать участие в конкурсах и отборах. Мы также говорим, что в конкурсе (на включение в президентский молодежный кадровый резерв. – Прим. ред.) могут принимать участие граждане Казахстана в возрасте не старше 35 лет, имеющие на момент подачи документов не менее 5 лет стажа и владеющие государственным языком на уровне не ниже В1. Это четыре основных требования. Мы считаем несправедливым отсев на уровне приема документов каких-то людей сказать, что ты не можешь принимать участие, потому что ты имеешь какие-то особенности (родственников на высоких должностях. – Прим. ред.)". Ерлан Абил

В этом году отбор в президентский молодежный кадровый резерв будет проходить по следующим направлениям:

развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика;

агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды;

внешняя политика и инвестиции;

экономическая и финансовая политика;

цифровизация;

социальная политика и гражданское общество.

Прием документов у участников очередного конкурсного отбора в президентский молодежный кадровый резерв будет проходить в Казахстане с 1 по 30 сентября.

