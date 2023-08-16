Могут ли родственники крупных чиновников претендовать на место в президентском кадровом резерве
Фото: Zakon.kz
Ректор Академии государственного управления при президенте РК Ерлан Абил высказался по поводу участия родственников высокопоставленных госчиновников в конкурсе на включение в президентский молодежный кадровый резерв, передает Zakon.kz.
На пресс-конференции в СЦК 16 августа ректор Академии государственного управления при президенте РК Ерлан Абил, отвечая на вопрос, могут ли участвовать в конкурсе в президентский кадровый резерв родственники высокопоставленных чиновников, сослался на основной закон страны.
"Согласно Конституции, каждый гражданин имеет право принимать участие в конкурсах и отборах. Мы также говорим, что в конкурсе (на включение в президентский молодежный кадровый резерв. – Прим. ред.) могут принимать участие граждане Казахстана в возрасте не старше 35 лет, имеющие на момент подачи документов не менее 5 лет стажа и владеющие государственным языком на уровне не ниже В1. Это четыре основных требования. Мы считаем несправедливым отсев на уровне приема документов каких-то людей сказать, что ты не можешь принимать участие, потому что ты имеешь какие-то особенности (родственников на высоких должностях. – Прим. ред.)".Ерлан Абил
В этом году отбор в президентский молодежный кадровый резерв будет проходить по следующим направлениям:
- развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика;
- агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды;
- внешняя политика и инвестиции;
- экономическая и финансовая политика;
- цифровизация;
- социальная политика и гражданское общество.
Прием документов у участников очередного конкурсного отбора в президентский молодежный кадровый резерв будет проходить в Казахстане с 1 по 30 сентября.
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