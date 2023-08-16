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Могут ли родственники крупных чиновников претендовать на место в президентском кадровом резерве

Казахстан президентский резерв АГУ отбор чиновники Фото: Zakon.kz
Ректор Академии государственного управления при президенте РК Ерлан Абил высказался по поводу участия родственников высокопоставленных госчиновников в конкурсе на включение в президентский молодежный кадровый резерв, передает Zakon.kz.

На пресс-конференции в СЦК 16 августа ректор Академии государственного управления при президенте РК Ерлан Абил, отвечая на вопрос, могут ли участвовать в конкурсе в президентский кадровый резерв родственники высокопоставленных чиновников, сослался на основной закон страны.

"Согласно Конституции, каждый гражданин имеет право принимать участие в конкурсах и отборах. Мы также говорим, что в конкурсе (на включение в президентский молодежный кадровый резерв. – Прим. ред.) могут принимать участие граждане Казахстана в возрасте не старше 35 лет, имеющие на момент подачи документов не менее 5 лет стажа и владеющие государственным языком на уровне не ниже В1. Это четыре основных требования. Мы считаем несправедливым отсев на уровне приема документов каких-то людей сказать, что ты не можешь принимать участие, потому что ты имеешь какие-то особенности (родственников на высоких должностях. – Прим. ред.)".Ерлан Абил

В этом году отбор в президентский молодежный кадровый резерв будет проходить по следующим направлениям:

  • развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика;
  • агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды;
  • внешняя политика и инвестиции;
  • экономическая и финансовая политика;
  • цифровизация;
  • социальная политика и гражданское общество.

Прием документов у участников очередного конкурсного отбора в президентский молодежный кадровый резерв будет проходить в Казахстане с 1 по 30 сентября.

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