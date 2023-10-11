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Горняков вывели из шахты "Казахстанская" из-за повышения температуры

Новое возгорание произошло в шахте "Казахстанская" Фото: pxfuel
Шахтеров подняли на поверхность из-за повышения температуры в шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау", где в августе погибли пятеро горняков, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе "АрселорМиттал Темиртау" 11 октября, во время работ по локализации пожара в шахте, который начался почти два месяца назад, произошла ситуация, из-за которой всех шахтеров срочно подняли на поверхность.

"11 октября 2023 года на шахте "Казахстанская" проводились работы по возведению перемычек для локализации пожара, произошедшего 17 августа. В связи с повышением температуры введен план ликвидации. На поверхность выехали все работники шахты, пострадавших нет", – сообщили в компании.

В пресс-службе АМТ уточнили, что речь идет именно о повышении температуры, а не о новом возгорании.

Шахта "Казахстанская" в Карагандинской области обрела печальную известность после пожара в августе 2023 года. Воспламенилась конвейерная лента, которую незадолго до этого заменили. На поверхность успели вывести 222 шахтера. Пятеро горняков остались под землей, все они погибли. Глава МЧС Сырым Шарипханов поручил провести полное и объективное расследование трагического инцидента. Позже стало известно, что в трагическом инциденте на 100% виновен работодатель шахтеров.

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