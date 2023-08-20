Какой будет погода в Казахстане 21 августа

"Казгидромет" выпустил прогноз синоптической ситуации и опасных явлений природы по территории Казахстана на 21 августа, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части страны пройдут дожди с грозами.

"На большей части РК с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, возможен град. В центре, на юго-востоке страны ожидается погода преимущественно без осадков. На севере, северо-западе РК в ночные и утренние часы ожидается туман. По республике прогнозируется порывистый ветер". РГП "Казгидромет"

Днем в Атырауской, Алматинской, Жетысуской, Улытауской, Западно-Казахстанской областях на юге Актюбинской, Костанайской, на северо-востоке Мангистауской области ожидается сильная жара до +35+39°С.

В Атырауской, Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской областях, на юге Костанайской, на севере Алматинской, на севере, западе, юге, пустынных районах Туркестанской, на востоке, западе, в центре Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской и Улытауской областях, на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области, на юге Алматинской, на западе, севере, юге Акмолинской, на севере, юге Западно-Казахстанской, на западе Жетысуской области ожидается высокая пожарная опасность.