Прогноз погоды в Казахстане на 20 августа

"Казгидромет" выпустил прогноз синоптической ситуации и опасных явлений природы по территории Казахстана на 20 августа, сообщает Zakon.kz.

По словам синоптиков, на большей части страны ожидается погода без осадков.

"Под влиянием поля повышенного давления на большей части РК сохраняется погода преимущественно без осадков. Лишь на севере, юго-западе и в горных районах юго-востока страны с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град. По республике прогнозируется порывистый ветер". РГП "Казгидромет"

Днем в Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на северо-востоке Мангистауской области ожидается сильная жара до +35+39°С.

В Атырауской, Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской областях, на юге Костанайской, на севере Алматинской, на севере, западе, юге, пустынных районах Туркестанской, на востоке, западе, в центре Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской областях, на юге Алматинской, на западе, севере, юге Акмолинской, на севере Западно-Казахстанской области, на западе Жетысуской области ожидается высокая пожарная опасность.