Могут ли отказаться от строительства АЭС в Алматинской области

Вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов в кулуарах правительства 22 августа рассказал, какое решение могут принять по итогам общественных слушаний о строительстве АЭС в поселке Улкен, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жандос Нурмагамбетов отметил, что правительство решает, где строить АЭС, на основании согласия акимата, согласно закону "Об использовании атомной энергетики".

"Межведомственная комиссия министерства говорит, что первую станцию расположить нужно в районе поселка Улкен. Мы запросили маслихат Алматинской области. Они свое согласие дали при условии, что общественность поселка поддержит проект. Сейчас идут общественные слушания, на которые пришли и жители, и активисты, и общественные организации. И все вопросы, которые там задаются, мы их все проанализируем", – пообещал вице-министр.

По словам Жандоса Нурмагамбетова, чтобы принять решение о точном месте строительства станции, требуется согласие акимата Алматинской области.



"Сегодня либо "да", либо "нет" скажет акимат. После этого будет приниматься решение о том, чтобы эту станцию разместить. Но прежде чем станцию построить, будет делаться технико-экономическое обоснование. Будем проводить оценку воздействия на окружающую среду, будем собирать мнения всех заинтересованных сторон. Эта работа только начинается", – пояснил спикер.

Журналисты уточнили, что будет, если жители проголосуют против строительства АЭС.

"Если сегодня большинство жителей скажут "нет", тогда решение маслихата Алматинской области не вступит в силу. Значит, разрешения не будет. Мы будем искать новое место", – резюмировал Жандос Нурмагамбетов.

Ранее сообщалось, что в поселке Улкен проходят общественные слушания по вопросу строительства АЭС. Этот вопрос вызвал ожесточенные споры: часть местных активистов против возведения атомной станции, но многие жители поселка поддерживают строительство и указывают на его экономическую выгоду.