Похолодание, сильные дожди и град прогнозируют в Казахстане

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на ближайшие три дня – 24-26 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на западе, северо-западе, севере и востоке страны ожидаются понижение температуры и сильные дожди.

"В ближайшие трое суток на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, возможно выпадение града. Сильные дожди и постепенное понижение температуры воздуха прогнозируются на западе, северо-западе, севере и востоке республики. Наибольшее понижение температуры воздуха ожидается в северных регионах республики, в ночные часы температура воздуха на севере опустится до -7-12 тепла, днем – до 17-22 тепла", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, лишь на юге и юго-востоке Казахстана значительных изменений в температурном фоне не ожидается и прогнозируется погода преимущественно без осадков.

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