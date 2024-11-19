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Законодательство РК

В Северо-Казахстанской области упраздняют 45 сел

Село, сельская местность, деревня, поселок, аул, частные дома, зима, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 17:26 Фото: amanatpartiasy.kz
Подготовлен совместный документ акимата и маслихата "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Северо-Казахстанской области", сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается упразднить административно-территориальные единицы Северо-Казахстанской области, численность постоянного населения которых менее 50 человек:

  • село Лесные Поляны Полтавского сельского округа Аккайынского района;
  • село Сенное Власовского сельского округа Аккайынского района;
  • село Ульги Ивановского сельского округа Аккайынского района;
  • село Калиновка Амангельдинского сельского округа Есильского района;
  • село Славянка Заградовского сельского округа Есильского района;
  • село Алка Заречного сельского округа Есильского района включив в состав села Караагаш Заречного сельского округа Есильского района;
  • село Гурьяновка Заречного сельского округа Есильского района, включив в состав села Чириковка Заречного сельского округа Есильского района;
  • село Жекеколь Петровского сельского округа Есильского района, включив в состав села Петровка Петровского сельского округа Есильского района;
  • село Оседлое Петровского сельского округа Есильского района, включив в состав села Петровка Петровского сельского округа Есильского района;
  • село Тамамбай Бескудукского сельского округа Есильского района, включив в состав села Бескудук Бескудукского сельского округа Есильского района;
  • село Новоузенка Корнеевского сельского округа Есильского района, включив в состав села Леонидовка Корнеевского сельского округа Есильского района;
  • село Суатколь Жамбылского сельского округа Жамбылского района, включив в состав села Жамбыл Жамбылского сельского округа Жамбылского района;
  • село Амангельды Жамбылского сельского округа Жамбылского района, включив в состав села Жамбыл Жамбылского сельского округа Жамбылского района;
  • село Рождественка Мирного сельского округа Жамбылского района, включив в состав села Мирное Мирного сельского округа Жамбылского района;
  • село Богдановка Благовещенского сельского округа Жамбылского района, включив в состав села Благовещенка Благовещенского сельского округа Жамбылского района;
  • село Орталык Троицкого сельского округа Жамбылского района, включив в состав села Троицкое Троицкого сельского округа Жамбылского района;
  • село Ястребинка Пресноредутского сельского округа Жамбылского района, включив в состав села Пресноредуть Пресноредутского сельского округа Жамбылского района;
  • село Камышлово Конюховского сельского округа района Магжана Жумабаева, включив в состав села Конюхово Конюховского сельского округа района Магжана Жумабаева;
  • село Изобильное Возвышенского сельского округа района Магжана Жумабаева, включив в состав села Возвышенка Возвышенского сельского округа района Магжана Жумабаева;
  • село Алуа Возвышенского сельского округа района Магжана Жумабаева, включив в состав села Александровка Возвышенского сельского округа района Магжана Жумабаева;
  • село Екатериновка Бастомарского сельского округа района Магжана Жумабаева, включив в состав села Бастомар Бастомарского сельского округа района Магжана Жумабаева;
  • село Сейфолла Тамановского сельского округа района Магжана Жумабаева, включив в состав села Таманское Тамановского сельского округа района Магжана Жумабаева;
  • село Мичурино сельского округа Аққайын района Магжана Жумабаева, включив в состав села Хлебороб сельского округа Аққайың района Магжана Жумабаева;
  • село Исаковка Виноградовского сельского округа Кызылжарского района, включив в состав села Сумное Виноградовского сельского округа Кызылжарского района;
  • село Краснопёровка Бугровского сельского округа Кызылжарского района;
  • село Сливное Беловского сельского округа Мамлютского района, включив в состав села Чистое Беловского сельского округа Мамлютского района;
  • село Катанай Новомихайловского сельского округа Мамлютского района, включив в состав села Новомихайловка Новомихайловского сельского округа Мамлютского района;
  • село Красный Октябрь Пригородного сельского округа Мамлютского района, включив в состав села Покровка Пригородного сельского округа Мамлютского района;
  • остановочный пункт 2591 км Пригородного сельского округа Мамлютского района, включив в состав села Покровка Пригородного сельского округа Мамлютского района;
  • село Новоукраинка Становского сельского округа Мамлютского района, включив в состав села Афонькино Становского сельского округа Мамлютского района;
  • село Куйган Возвышенского сельского округа района имени Габита Мусрепова, включив в состав села Чернозубовка Возвышенского сельского округа района имени Габита Мусрепова;
  • село Узынколь Червонного сельского округа района имени Габита Мусрепова, включив в состав села Червонное Червонного сельского округа района имени Габита Мусрепова;
  • село Восточное Кировского сельского округа Тайыншинского района, включив в состав села Кирово Кировского сельского округа Тайыншинского района;
  • село Мирное Кировского сельского округа Тайыншинского района, включив в состав села Кирово Кировского сельского округа Тайыншинского района;
  • село Трудовое Кировского сельского округа Тайыншинского района, включив в состав села Кирово Кировского сельского округа Тайыншинского района;
  • село Глубокое Краснополянского сельского округа Тайыншинского района, включив в состав села Черниговка Краснополянского сельского округа Тайыншинского района;
  • село Комсомольское Рощинского сельского округа Тайыншинского района, включив в состав села Рощинское Рощинского сельского округа Тайыншинского района;
  • село Тениз Чермошнянского сельского округа Тайыншинского района, включив в состав села Чермошнянка Чермошнянского сельского округа Тайыншинского района;
  • село Приозерное Акжанского сельского округа Тимирязевского района, включив в состав села Акжан Акжанского сельского округа Тимирязевского района;
  • село Северное Докучаевского сельского округа Тимирязевского района, включив в состав села Докучаево Докучаевского сельского округа Тимирязевского района;
  • село Жумысшы Бидайыкского сельского округа Уалихановского района, включив в состав села Ондирис Бидайыкского сельского округа Уалихановского района;
  • село Карамырза Коктерекского сельского округа Уалихановского района, включив в состав села Каратерек Каратерекского сельского округа Уалихановского района;
  • село Малкара Каратерекского сельского округа Уалихановского района, включив в состав села Каратерек Каратерекского сельского округа Уалихановского района;
  • село Куртай Юбилейного сельского округа района Шал акына, включив в состав села Узынжар Юбилейного сельского округа района Шал акына;
  • село Тельманово Юбилейного сельского округа района Шал акына.

Областному и районным исполнительным органам области предписано внести соответствующие изменения в учетные данные административно-территориальных единиц области и района.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 ноября.

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