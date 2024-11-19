В Северо-Казахстанской области упраздняют 45 сел

Подготовлен совместный документ акимата и маслихата "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Северо-Казахстанской области", сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается упразднить административно-территориальные единицы Северо-Казахстанской области, численность постоянного населения которых менее 50 человек:

село Лесные Поляны Полтавского сельского округа Аккайынского района;

село Сенное Власовского сельского округа Аккайынского района;

село Ульги Ивановского сельского округа Аккайынского района;

село Калиновка Амангельдинского сельского округа Есильского района;

село Славянка Заградовского сельского округа Есильского района;

село Алка Заречного сельского округа Есильского района включив в состав села Караагаш Заречного сельского округа Есильского района;

село Гурьяновка Заречного сельского округа Есильского района, включив в состав села Чириковка Заречного сельского округа Есильского района;

село Жекеколь Петровского сельского округа Есильского района, включив в состав села Петровка Петровского сельского округа Есильского района;

село Оседлое Петровского сельского округа Есильского района, включив в состав села Петровка Петровского сельского округа Есильского района;

село Тамамбай Бескудукского сельского округа Есильского района, включив в состав села Бескудук Бескудукского сельского округа Есильского района;

село Новоузенка Корнеевского сельского округа Есильского района, включив в состав села Леонидовка Корнеевского сельского округа Есильского района;

село Суатколь Жамбылского сельского округа Жамбылского района, включив в состав села Жамбыл Жамбылского сельского округа Жамбылского района;

село Амангельды Жамбылского сельского округа Жамбылского района, включив в состав села Жамбыл Жамбылского сельского округа Жамбылского района;

село Рождественка Мирного сельского округа Жамбылского района, включив в состав села Мирное Мирного сельского округа Жамбылского района;

село Богдановка Благовещенского сельского округа Жамбылского района, включив в состав села Благовещенка Благовещенского сельского округа Жамбылского района;

село Орталык Троицкого сельского округа Жамбылского района, включив в состав села Троицкое Троицкого сельского округа Жамбылского района;

село Ястребинка Пресноредутского сельского округа Жамбылского района, включив в состав села Пресноредуть Пресноредутского сельского округа Жамбылского района;

село Камышлово Конюховского сельского округа района Магжана Жумабаева, включив в состав села Конюхово Конюховского сельского округа района Магжана Жумабаева;

село Изобильное Возвышенского сельского округа района Магжана Жумабаева, включив в состав села Возвышенка Возвышенского сельского округа района Магжана Жумабаева;

село Алуа Возвышенского сельского округа района Магжана Жумабаева, включив в состав села Александровка Возвышенского сельского округа района Магжана Жумабаева;

село Екатериновка Бастомарского сельского округа района Магжана Жумабаева, включив в состав села Бастомар Бастомарского сельского округа района Магжана Жумабаева;

село Сейфолла Тамановского сельского округа района Магжана Жумабаева, включив в состав села Таманское Тамановского сельского округа района Магжана Жумабаева;

село Мичурино сельского округа Аққайын района Магжана Жумабаева, включив в состав села Хлебороб сельского округа Аққайың района Магжана Жумабаева;

село Исаковка Виноградовского сельского округа Кызылжарского района, включив в состав села Сумное Виноградовского сельского округа Кызылжарского района;

село Краснопёровка Бугровского сельского округа Кызылжарского района;

село Сливное Беловского сельского округа Мамлютского района, включив в состав села Чистое Беловского сельского округа Мамлютского района;

село Катанай Новомихайловского сельского округа Мамлютского района, включив в состав села Новомихайловка Новомихайловского сельского округа Мамлютского района;

село Красный Октябрь Пригородного сельского округа Мамлютского района, включив в состав села Покровка Пригородного сельского округа Мамлютского района;

остановочный пункт 2591 км Пригородного сельского округа Мамлютского района, включив в состав села Покровка Пригородного сельского округа Мамлютского района;

село Новоукраинка Становского сельского округа Мамлютского района, включив в состав села Афонькино Становского сельского округа Мамлютского района;

село Куйган Возвышенского сельского округа района имени Габита Мусрепова, включив в состав села Чернозубовка Возвышенского сельского округа района имени Габита Мусрепова;

село Узынколь Червонного сельского округа района имени Габита Мусрепова, включив в состав села Червонное Червонного сельского округа района имени Габита Мусрепова;

село Восточное Кировского сельского округа Тайыншинского района, включив в состав села Кирово Кировского сельского округа Тайыншинского района;

село Мирное Кировского сельского округа Тайыншинского района, включив в состав села Кирово Кировского сельского округа Тайыншинского района;

село Трудовое Кировского сельского округа Тайыншинского района, включив в состав села Кирово Кировского сельского округа Тайыншинского района;

село Глубокое Краснополянского сельского округа Тайыншинского района, включив в состав села Черниговка Краснополянского сельского округа Тайыншинского района;

село Комсомольское Рощинского сельского округа Тайыншинского района, включив в состав села Рощинское Рощинского сельского округа Тайыншинского района;

село Тениз Чермошнянского сельского округа Тайыншинского района, включив в состав села Чермошнянка Чермошнянского сельского округа Тайыншинского района;

село Приозерное Акжанского сельского округа Тимирязевского района, включив в состав села Акжан Акжанского сельского округа Тимирязевского района;

село Северное Докучаевского сельского округа Тимирязевского района, включив в состав села Докучаево Докучаевского сельского округа Тимирязевского района;

село Жумысшы Бидайыкского сельского округа Уалихановского района, включив в состав села Ондирис Бидайыкского сельского округа Уалихановского района;

село Карамырза Коктерекского сельского округа Уалихановского района, включив в состав села Каратерек Каратерекского сельского округа Уалихановского района;

село Малкара Каратерекского сельского округа Уалихановского района, включив в состав села Каратерек Каратерекского сельского округа Уалихановского района;

село Куртай Юбилейного сельского округа района Шал акына, включив в состав села Узынжар Юбилейного сельского округа района Шал акына;

село Тельманово Юбилейного сельского округа района Шал акына.

Областному и районным исполнительным органам области предписано внести соответствующие изменения в учетные данные административно-территориальных единиц области и района.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 ноября.

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