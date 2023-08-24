Справедливость нужно восстановить: в Минпросвещения придумали, как отметить педагогов с большим стажем

Учителей с 30-летним стажем и более будут награждать медалью "Еңбек ардагері". Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах августовской конференции 24 августа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Гани Бейсембаев в своем выступлении сообщил, что в министерство поступают обращения педагогов о том, что, проработав много лет, они так и не получили награды за свой труд.

"Для каждого из нас учитель – это человек, который определяет наш жизненный путь, закладывает основы становления личности. Учитель учит и воспитывает целые поколения. Всем известны строки Николая Алексеевича Некрасова: "Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени...". Поэтому мы обязаны возродить прежний имидж педагога – как учителя с большой буквы. Для этого министерство приняло решение о награждении медалью "Еңбек ардагері" учителей, имеющих стаж работы в образовании 30 и более лет", – заявил министр.

Позже в кулуарах он пояснил, что такую медаль получать в том числе и те, кто ранее вышел на пенсию.



"Я часто езжу по стране, встречаюсь с обычными учителями, они все говорят, что учителя, которым за 70 лет, и которые вышли на пенсию, не получили благодарственного письма даже от управлений образования, не говоря уже о министерстве. Справедливость нужно восстановить. Труд учительский – это не простой труд. 25-30 лет – это огромный труд, когда учитель всего себя отдает делу воспитания молодого поколения. Поэтому, как министр, я считаю своей обязанностью, чтобы всех учителей, даже тех, кто вышел на пенсию, наградить их достойной медалью "Еңбек ардагері. Сейчас уже поручение дано, мы не только учителей, которые пенсионного возраста, и вышедших на пенсию должны охватить и поблагодарить их за проделанную работу", – добавил глава Минпросвещения.

В будущем, по его словам, этот процесс будет автоматизирован – любой педагог сразу при выходе на пенсию должен будет получить награду.

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