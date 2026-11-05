Токаев встретил президента Таджикистана в аэропорту Астаны
Фото: Акорда
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон прибыл в Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил почетного гостя в аэропорту столицы.
Ранее сообщалось, что президент Токаев и король Иордании обменялись высшими государственными наградами.
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