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#Послание Токаева – 2026
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Политика

Токаев встретил президента Таджикистана в аэропорту Астаны

Токаев встретил президента Таджикистана в аэропорту Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 19:55 Фото: Акорда
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон прибыл в Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил почетного гостя в аэропорту столицы.

Токаев встретил президента Таджикистана в аэропорту Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 19:55

Фото: Акорда

Ранее сообщалось, что президент Токаев и король Иордании обменялись высшими государственными наградами.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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