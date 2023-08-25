Какие нововведения ждут сферу образования в Актюбинской области

В Актобе прошла региональная панельная сессия республиканской августовской конференции работников сферы образования "Әділетті Қазақстан: сапалы білім, адал ұрпақ, табысты ұлт", сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие аким области Ералы Тугжанов, ветераны сферы образования, члены отраслевых профсоюзов, педагоги, ученые, представители неправительственных организаций и родительского сообщества. Всего около 1200 человек.

Открывая заседание, аким области Ералы Тугжанов напомнил, что в этом году республиканский августовский совет проводится в новом формате. Новшество августовского совещания – все 20 регионов страны поделены на тематические направления.

"В Актюбинской области представлена тема "Развитие сельской школы". Выравнивание качества обучения между городом и селом – одна из приоритетных задач. В результате системной работы и качественных проектов удалось сократить разрыв в знаниях. Из 404 школ региона более 70% – сельские школы, из них 204 – малокомплектные. Однако количество детей в сельских школах намного меньше, чем в городских. Только 9% всех учащихся области обучаются в сельских школах. Заполненность сельских школ в 10 раз ниже, чем городских", – отметил аким области.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В целях выравнивания качества обучения между сельскими и городскими школами в Актюбинской области запущен пилотный региональный проект "Білім ALL". Используя возможности цифровых технологий, лучшие педагоги областного центра в онлайн формате обучают детей из малокомплектных школ физике, математике, химии, биологии, английскому языку. В результате была решена проблема преподавания одним учителем нескольких предметов, перевозки учащихся из одного села в другое. Повысилась квалификация и цифровая грамотность учителей, наладилась связь между школами. С начала проекта регулярно осуществлялся мониторинг качества знаний детей, согласно которому на сегодня разрыв в образовании удалось сократить на 4,7% (с 15% до 10,3%).

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Уникальный проект "Білім ALL" стал примером для всей страны.

"В результате эффективности регионального проекта фонд "Қазақстан халқына" начал работу по оснащению современным оборудованием 12 опорных и 134 малокомплектных школ региона на общую сумму 5 млрд. тенге. Министерство образования РК, фонд "Қазақстан халқына", Фонд устойчивого развития образования оказывают беспрецедентную поддержку сельским детям нашей области", – сказал Ералы Тугжанов.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Глава региона отдельно затронул тему нехватки педагогов.

"В наших селах не хватает 99 педагогов. В новом учебном году 177 молодых специалистов, окончивших высшие и специальные учебные заведения, поедут работать в сельские школы. Тема конференции "Развитие сельской школы" как нельзя лучше подходит для Актюбинской области. Сегодня наша область является примером эффективного развития сельских школ", – уверен аким области.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Реализуется ряд новых проектов по развитию сферы образования области. В частности, будет внедрена централизованная облачная бухгалтерия, что позволит снизить коррупционные риски и экономить до 5 млрд тенге в год. В соответствии с поручением главы государства об обеспечении открытости и гласности, прием педагогов на работу будет осуществляться посредством электронной платформы Jumys, к которой сейчас уже подключены 85 городских школ. Также будет определен единый оператор по проведению конкурсов государственных закупок для организаций образования. Хозяйственную деятельность школ планируется передать в ведение местных акиматов, что избавит школы от необходимости содержания и обслуживания тепловых котлов, электрических трансформаторов и т.д.

Актюбинская область – единственный регион страны, в каждом районе которого до конца года появится опорная школа, отметил в своем выступлении директор фонда "Устойчивого развития сферы образования" Данияр Токтарбаев.

Сессия завершилась принятием резолюции августовского совещания.