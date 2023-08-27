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Акимат Атырау отказался от ремонта обветшавшего автомоста

Акимат Атырау отказался от ремонта обветшавшего автомоста Фото: пресс-служба акимата Атырау
Главный автомобильный мост Атырау, которому уже 58 лет, не будут ремонтировать, как это планировалось ранее. Власти приняли решение реконструировать путепровод, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно из ответа на официальный запрос, акимат Атырау принял решение не закрывать главный автомобильный мост города на ремонт. Хотя и обещано было это сделать еще весной текущего года, пишет АкЖайык.

"В ответе на запрос редакции "АкЖайык" заместитель акима города Серик Нсанбаев сообщил, что проект корректируется, поскольку, "учитывая техническое состояние автомобильного моста, необходимо проведение полной реконструкции"", – пишет издание.

Когда и на какой срок будет закрыт путепровод для полной реконструкции пока не известно. При этом, обветшавший автомост, который был построен в 1965 году, планировалось перекрыть для среднего ремонта.

Ранее стало известно, что жители села Азат Енбекшиказахского района Алматинской области, живущие у горной реки, самостоятельно установили переправу через нее, не дожидаясь помощи от местных властей.

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