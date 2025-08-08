Казахстанские тазы завоевали призовые места на Всемирной выставке в Хельсинки

8 августа в столице Финляндии в рамках Всемирной выставки собак World Dog Show 2025 под эгидой Международной кинологической федерации (FCI) состоялась официальная мировая премьера породы "казахский тазы", сообщает Zakon.kz.

Казахстанскую делегацию представили восемь тазы, отобранных по строгим критериям и подготовленных для участия в международных соревнованиях. В числе 25 тыс. собак со всего мира наши питомцы впервые выступили как самостоятельная, признанная FCI порода.

Результаты участия стали значимым событием: пять казахстанских тазы завоевали призовые места в своих рингах. Звание "Юный чемпион мира 2025 года" получил тазы по кличке Тамерлан, "Чемпионом мира" стал Лашын, "Чемпионкой мира" – Ару, "Вице-чемпионом мира" – Көксерек, а "Вице-чемпионкой мира" – Пана.

Кроме того, в своих категориях Лашын и Ару удостоены титулов "Чемпион Финляндии".

Презентация Казахстана вызвала большой интерес у участников и гостей выставки. Павильон нашей страны, оформленный в виде полуюрты с национальными атрибутами, стал одной из популярных площадок мероприятия. Гости фотографировались с собаками, знакомились с историей породы и ее особенностями.

Эксперты Союза кинологов Казахстана рассказали о происхождении тазы, ее характерных чертах, уникальных рабочих качествах, а также о том, почему эта порода считается национальным достоянием и входит в число семи сокровищ казахов.

Работа по сохранению и продвижению тазы ведется по поручению главы государства и с августа 2022 года находится под патронатом Управления делами президента РК. За три года совместно с Союзом кинологов Казахстана проведена масштабная работа:

В августе 2023 года СКК стал полноправным членом FCI и получил право представлять национальные породы.

19 марта 2025 года сообщалось, что суд удовлетворил иск РОО "Союз кинологов Казахстана" и Министерства экологии РК о признании недействительным патента на селекционное достижение "Порода собак казахский тазы", выданного Республиканской Ассоциацией общественных объединений охотников "Қансонар".



30 мая Апелляционный суд поставил точку по делу о выдаче патента частному лицу на породу собак "казахский тазы".