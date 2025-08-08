Казахстанские тазы завоевали призовые места на Всемирной выставке в Хельсинки
Казахстанскую делегацию представили восемь тазы, отобранных по строгим критериям и подготовленных для участия в международных соревнованиях. В числе 25 тыс. собак со всего мира наши питомцы впервые выступили как самостоятельная, признанная FCI порода.
Результаты участия стали значимым событием: пять казахстанских тазы завоевали призовые места в своих рингах. Звание "Юный чемпион мира 2025 года" получил тазы по кличке Тамерлан, "Чемпионом мира" стал Лашын, "Чемпионкой мира" – Ару, "Вице-чемпионом мира" – Көксерек, а "Вице-чемпионкой мира" – Пана.
Кроме того, в своих категориях Лашын и Ару удостоены титулов "Чемпион Финляндии".
Презентация Казахстана вызвала большой интерес у участников и гостей выставки. Павильон нашей страны, оформленный в виде полуюрты с национальными атрибутами, стал одной из популярных площадок мероприятия. Гости фотографировались с собаками, знакомились с историей породы и ее особенностями.
Эксперты Союза кинологов Казахстана рассказали о происхождении тазы, ее характерных чертах, уникальных рабочих качествах, а также о том, почему эта порода считается национальным достоянием и входит в число семи сокровищ казахов.
Работа по сохранению и продвижению тазы ведется по поручению главы государства и с августа 2022 года находится под патронатом Управления делами президента РК. За три года совместно с Союзом кинологов Казахстана проведена масштабная работа:
В августе 2023 года СКК стал полноправным членом FCI и получил право представлять национальные породы.
19 марта 2025 года сообщалось, что суд удовлетворил иск РОО "Союз кинологов Казахстана" и Министерства экологии РК о признании недействительным патента на селекционное достижение "Порода собак казахский тазы", выданного Республиканской Ассоциацией общественных объединений охотников "Қансонар".
30 мая Апелляционный суд поставил точку по делу о выдаче патента частному лицу на породу собак "казахский тазы".