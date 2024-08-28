Последние дни лета: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 29, 30 и 31 августа

Фото: pexels

О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте в последние три дня лета – с 29 по 31 августа 2024 года – рассказали синоптики, сообщает Zakon.kz.

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