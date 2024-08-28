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Последние дни лета: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 29, 30 и 31 августа

Последние дни лета: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 29, 30 и 31 августа, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 17:00 Фото: pexels
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте в последние три дня лета – с 29 по 31 августа 2024 года – рассказали синоптики, сообщает Zakon.kz.

В Астане:

  • 29 августа – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +22+24°С;
  • 30 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +19+21°С;
  • 31 августа – переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +15+17°С.

В Алматы:

  • 29 августа – переменная облачность, временами дождь. Днем – гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +22+24°С;
  • 30 августа – переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +24+26°С;
  • 31 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +27+29°С.

В Шымкенте:

  • 28 августа – переменная облачность, ночью и утром – дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +27+29°С;
  • 29 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +29+31°С;
  • 30 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +30+32°С.

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